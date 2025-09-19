फरार कैदी उमर शेख ने दिखाई ईमानदारी, Gen-Z आंदोलन के बाद खुद किया जेल में सरेंडर
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2928269
Zee SalaamIndian Muslim

फरार कैदी उमर शेख ने दिखाई ईमानदारी, Gen-Z आंदोलन के बाद खुद किया जेल में सरेंडर

Nepal News: Gen-Z आंदोलन के दौरान नेपाल की कई जेलों से कैदी फरार हो गए थे. भारत के नागरिक उमर शेख जो नेपाल की जेल में कैद थे, आंदोलन के दौरान वह भी जेल से फरार हो गए. अब नेपाल में शांति बहाल होने के बाद खुद से जेल में सरेंडर करने के लिए रवाना हो चुके हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:48 AM IST

Trending Photos

फरार कैदी उमर शेख ने दिखाई ईमानदारी, Gen-Z आंदोलन के बाद खुद किया जेल में सरेंडर

Nepal News: नेपाल में हाल ही में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ Gen-Z आंदोलन हुआ, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा. इस आंदोलन के दौरान नेपाल के कई जिलों में कैदियों ने जेल तोड़ दिया और फरार हो गए. इस घटना के बाद कैदियों को वापस से पकड़ा जा रहा है. लेकिन भारत के रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने मिसाल पेश करते हुए नेपाल के काठमांडू के सुन्धारा जेल में आत्मसमर्पण करने के लिए रवाना हो गए हैं. वह यहां पर अपनी सजा काट रहे थे. 

महराजगंज के सोनौली कस्बे के रहने वाले उमर शेख Gen-Z आंदोलन के दौरान जेल से फरार हो गया था. अब नेपाल की स्थिति सामान्य होने पर उमर शेख अपनी स्वेच्छा से जेल में वापस जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने बाकी फरार कैदियों से अपील की है कि वे भी खुद से समर्पण कर दें. उनकी इस हिम्मत की लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल के कैदी अगर भारत या दूसरे देश में चले जाएं तो उनको उस देश में पकड़ना बहुत ही कठिन होता है.

उमर शेख पिछले 9 सालों से नेपाल के सुन्धारा जेल में सजा काट रहे थे. अब वह दोबारा खुद अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल जा रहे हैं. उमर शेख ने बताया नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किया जाने लगा, जेल में फोर्स की कमी हो गई तमाम कैदी जेल तोड़कर भागने लगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि जेल में अफरा-तफरी का माहौल हो गया, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए? क्योंकि अगर वहां रुके तो कहीं ऐसा न हो की जेल में भी कुछ कैदी दुश्मन होते हैं उनके शिकार हो जाए, इसलिए वह भी कारागार से भाग निकले और भारत नेपाल सीमा सोनौली के कस्बे में जहां उनका घर है वह चले आए.

उन्होंने यह भी बताया कि जब वह जेल से फरार हुए तो उन्होंने सोच रखा था कि जब नेपाल में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वह फिर से जेल में वापस लौट जाएंगे. बता दें कि 26 सितंबर 2025 को उनकी सजा पूरी हो जाएगी. उनकी रिहाई को महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसे काटने के लिए वह फिर से उस जेल में वापस जा रहे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Umar Sheikh surrendernepal gen z protestmuslim newsToday News

Trending news

Umar Sheikh surrender
फरार कैदी उमर शेख ने दिखाई ईमानदारी, Gen-Z आंदोलन के बाद खुद किया जेल में सरेंडर
Afghanistan news
तालिबान का नया फरमान; अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद, रोजमर्रा की जिंदगी ठप!
Pakistan News
पाकिस्तान में आतंक का साया; बैक टू बैक बम विस्फोट से दहल उठा बलूचिस्तान, 5 की मौत
delhi riots
हरिओम और कपिल के साथियों ने ही किया था अहमद की दुकान पर हमला, कोर्ट ने भी माना दोषी
Saudi Arabia Pakistan defence pact
पाकिस्तान की सुरक्षा में सऊदी तैयार, क्या भारत दोहरा पाएगा ऑपरेशन सिंदूर?
Delhi News
सोशल मीडिया पर नकली अकाउंट बनाना अब मजाक नहीं, जेल और जुर्माने तक हो सकती है सजा!
Delhi News
बटला हाउस एनकाउंटर; 17 साल बाद भी नहीं मिला इंसाफ, आज सड़क पर उतरेंगे JMI छात्र
UP News
नबी से मोहब्बत जताना गुनाह कैसे? कानपुर पुलिस की कार्रवाई पर मुस्लिमों ने किया विरोध
UP News
फर्जी पासपोर्ट लेकर सऊदी पहुंच गया शख्स; हाथ पर हाथ धरे बैठा रही एजेंसिया और प्रशासन
Muslim Leader Appeal
'गरबा पंडालों में न जाए मुसलमान...', मुस्लिम नेता आरिफ मसूद ने की बड़ी अपील
;