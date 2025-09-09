Nepal दुनिया का पहला हिन्दू राष्ट्र; कितनी है यहां मुसलमानों की आबादी क्या हैं उनके हालात?

Nepal News: नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और इसमें बड़ी तादाद हिंदू है. नेपाल में मुसलमान देश की तीसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी हैं. हालिया जनगणना 2021 के मुताबिक, देश की कुल आबादी का 5.09 फीसद हिस्सा मुस्लिम है. इसके मुकाबले, नेपाल की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म को मानती है, जिनकी हिस्सेदारी 81.19 फीसद है, जबकि 8.21 फीसद लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं. नेपाल की कुल आबादी 2.97 करोड़ है.

मुस्लिम आबादी में इज़ाफा

नेपाल मुस्लिम समुदाय की आबादी में पिछले एक दशक में इज़ाफा देखा गया है. 2011 की जनगणना में यह आंकड़ा लगभग 4.4 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 5 प्रतिशत से अधिक हो गया है. वहीं, हिंदू और बौद्ध आबादी में मामूली गिरावट देखने को मिली है. यहां ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम रहते हैं.

क्या है मुसलमानों की आर्थिक स्थिति

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में मुस्लिम समुदाय आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों में गिना जाता है. तराई क्षेत्र, जहां मुस्लिम आबादी का लगभग 95 फीसद हिस्सा निवास करता है, वहां इस समुदाय को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक अवसरों की गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि नेपाल का मुस्लिम समुदाय विकास के कई मानकों पर कमजोर हालात में है. नेपाल के संविधान में मुसलमानों को हाशिये पर रखा गया समुदाय बताया गया है, जिसे सिविल सेवा में नौकरियों में कोटा देने की बात की जाती है.

इस इलाके में बसती है ज्यादातर मुस्लिम आबादी

नेपाल की मुस्लिम आबादी अहम तौर पर तराई इलाके में बसती है, जो भारत से एकदम सटा हुआ इलाका है. यह समुदाय आकार में छोटा जरूर है, लेकिन हाल के सालों में इनकी तादाद में धीरे-धीरे इज़ाफा हुआ है. दूसरी ओर, हिंदू और बौद्ध समुदाय देश की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और नेपाल की धार्मिक संरचना में प्रमुख भूमिका निभाते हैं.

नेपाल में मुसलमानों की आबादी अब 5 प्रतिशत से अधिक हो गई है, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अभी भी कमजोर बनी हुई है. तराई इलाके में फोकस्ड यह समुदाय शिक्षा और विकास के अवसरों से अपेक्षाकृत वंचित है. जबकि हिंदू और बौद्ध जनसंख्या बड़ी संख्या में मौजूद है.