चुनाव से पहले नेपाल में तनाव; हिंदू-मुस्लिम टकराव के बाद बीरगंज में कर्फ्यू

Communal Clash in Nepal: नेपाल में संसदीय चुनाव से पहले परसा जिले के बीरगंज शहर में सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला, इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है. पार्किंग विवाद से शुरू हुई झड़प धार्मिक नारेबाजी तक पहुंच गई. रमजान के बीच हालात बिगड़ने की आशंका के चलते सुरक्षा बढ़ाई गई और सार्वजनिक सरगर्मियों पर रोक लगा दी गई है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 23, 2026, 08:06 PM IST

Nepal News: पड़ोसी मुल्क नेपाल में संसदीय चुनावों की तारीख नजदीक आने के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है. मतदान से पहले देश के कुछ हिस्सों में तनाव की खबरें सामने आ रही हैं. देश के परसा जिले के प्रशासन ने भारत-नेपाल सीमा से सटे बीरगंज शहर के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू कर दिया है. श्रीपुर इलाके में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया गया. यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब मुस्लिम समुदाय का पाक महीना रमजान चल रहा है.

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, कर्फ्यू की सीमा स्पष्ट रूप से तय की गई है. आदेश के तहत बीरगंज बाइपास को पूर्वी सीमा, सिर्सिया नदी को पश्चिमी सीमा, गंडक चौक को उत्तरी सीमा और शंकराचार्य गेट को दक्षिणी सीमा माना गया है. प्रशासन ने बताया कि कर्फ्यू सोमवार (23 फरवरी) की सुबह 9 बजकर 45 मिनट से प्रभावी हो गया और अगले आदेश तक लागू रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की सार्वजनिक सरगर्मियों पर रोक रहेगी, जिसमें सभा, जुलूस, प्रदर्शन, बैठक और धरना शामिल हैं.

तनाव की वजह को लेकर मुख्य जिला अधिकारी भोला दहाल ने कहा कि श्रीपुर क्षेत्र में दो समूहों के बीच हुई झड़प के बाद हालात बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई थी. उन्होंने बताया कि संभावित स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विवाद की शुरुआत एक साधारण पार्किंग मुद्दे से हुई. 

यह भी पढ़ें: भोजशाला विवाद में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश; ASI रिपोर्ट पर दो हफ्ते में सभी पक्षों से मांगा जवाब

इतवार (22 फरवरी) की शाम एक मुस्लिम शख्स की कार सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई. देखते ही देखते रोडरेज विवाद में धार्मिक नारेबाजी शामिल हो गई और तनाव बढ़ने लगा. इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई. पुलिस का कहना है कि कर्फ्यू लागू किए जाने के बाद हालात नियंत्रण में हैं.

बीरगंज शहर की भौगोलिक और आर्थिक अहमियत भी प्रशासन की सतर्कता की वजह मानी जा रही है. यह शहर भारत के बिहार राज्य के रक्सौल से सटा हुआ है और नेपाल के आयात-निर्यात का प्रमुख प्रवेश के जरिये माना जाता है. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बड़ी संख्या में रहते हैं. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी समय-समय पर कई बार धार्मिक तनाव की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसकी वजह से प्रशासन खास सावधानी बरत रहा है. 

हाल के दिनों में रौतहट जिले के गौर शहर में भी रमजान के दौरान धार्मिक कार्यक्रम और एक शादी की बारात को लेकर दोनों समुदायों के बीच झड़प की घटना हुई थी. प्रशासन का कहना है कि बीरगंज में उठाया गया कदम छोटे स्तर के विवाद को बड़े धार्मिक संघर्ष में बदलने से रोकने के मकसद से लिया गया है. फिलहाल इलाके में शांति की स्थिति बताई जा रही है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. नेपाल में 5 मार्च को संसदीय चुनाव होने हैं और सरकार चुनाव से पहले किसी भी तरह की हिंसा या विवाद से बचना चाहती है.

यह भी पढ़ें: तेलंगाना में असामाजिक तत्वों के बाद कांग्रेस सरकार ने गिरा दी मस्जिद-ए-मौलाना, जमीन को बताया 'इनाम लैंड'

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

