/मस्जिदों पर हमला, कुरान जलाने का आरोप..., सिराहा की सड़कों पर हिंसा; पुलिस-सेना ने संभाला मोर्चा

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Nepal Siraha Violence: नेपाल के सिराहा जिले और आस-पास के इलाकों में कई दिनों से दंगे हो रहे हैं. इस हिंसा में चार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं. हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं. साथ ही, कुरान की प्रतियां जलाने के आरोप भी लग रहे हैं. कई इलाकों में हिंसा जारी है. जहां नेपाल पुलिस और सेना लगातार फ़्लैग मार्च कर रही हैं, वहीं दंगाई पुलिस से भिड़ रहे हैं. हिंसा को रोकने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने जनता और राजनीतिक नेताओं से अपील की है कि वे एकजुट हों और इस अशांति को खत्म करें. लेकिन हिंसा अभी खत्म नहीं हुई है.
नेपाल में मौजूदा हालात को देखते हुए सिराहा के मुख्य जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल, प्रेम प्रसाद लुइटेल (धनुषा), और श्याम कृष्ण थापा (राजबिराज) ने सिराहा और धनुषा जिलों और राजबिराज में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है. नेपाल के पुलिस महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने कहा कि शरणार्थी भारतीय सीमा से नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे सीमा पर सुरक्षा बलों की सतर्कता बढ़ गई है. इस बीच, भारत-नेपाल रेल सेवा के जयनगर-जनकपुर-भंगहा खंड पर परिचालन भी निलंबित कर दिया गया है.
Location: Siraha, Nepal
A Hindutva mob attacked a mosque, leading to communal clashes. pic.twitter.com/eukbumdtXO
— The Muslim (@TheMuslim786) July 31, 2026
सिराहा में लगा कर्फ्यू
नेपाल के सिराहा ज़िला प्रशासन कार्यालय के मुख्य जिला अधिकारी सुरेंद्र पौडेल द्वारा जारी एक पत्र के मुताबिक, सिराहा जिले में 30 जुलाई 2026 को शाम 4:00 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि ज़िले में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के विश्लेषण के आधार पर विरोध-प्रदर्शन या दंगों के कारण शांति भंग होने की आशंका है. इसलिए जिला सुरक्षा समिति के निर्णय के आधार पर स्थानीय प्रशासन अधिनियम 2028 B.S. की धारा 6(a) के तहत यह आदेश जारी किया गया है.
भीड़ मस्जिदों में लगा रही है आग
गौर करने वाली बात है कि इस हिंसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक भीड़ को मस्जिद में घुसकर तोड़-फोड़ करते और मस्जिद में आग लगाते हुए देखा जा सकता है. यह भीड़ राहगीरों से उनका धर्म पूछकर उन पर हमला भी कर रही है. कई वीडियो में भीड़ को गरीब मुसलमानों के घरों में आग लगाते हुए भी देखा गया है.