/मस्जिदों पर हमला, कुरान जलाने का आरोप..., सिराहा की सड़कों पर हिंसा; पुलिस-सेना ने संभाला मोर्चा

Nepal Siraha Violence: नेपाल के सिराहा जिले और आस-पास के इलाकों में कई दिनों से दंगे हो रहे हैं. इस हिंसा में चार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं. हिंदू संगठनों से जुड़े लोग मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं. साथ ही, कुरान की प्रतियां जलाने के आरोप भी लग रहे हैं. कई इलाकों में हिंसा जारी है. जहां नेपाल पुलिस और सेना लगातार फ़्लैग मार्च कर रही हैं, वहीं दंगाई पुलिस से भिड़ रहे हैं. हिंसा को रोकने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री ने जनता और राजनीतिक नेताओं से अपील की है कि वे एकजुट हों और इस अशांति को खत्म करें. लेकिन हिंसा अभी खत्म नहीं हुई है.