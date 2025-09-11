Qatar Attack पर बोले Netanyahu, अमेरिका जैसा हमने उठाया कदम; 9/11 का दिया हवाला

Israel Qatar Attack Update: कतर पर हमला करने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में वह अमेरिका के 9/11 हमले का जिक्र करते दिख रहे हैं.
Israel Qatar Attack Update: इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क़तर की राजधानी दोहा में हमास अधिकारियों को निशाना बनाने वाली हालिया मिलिट्री का बचाव किया है. उन्होंने इसकी तुलना अमेरिका की 9/11 हमलों के बाद की कार्रवाई से की और चेतावनी दी कि जो देश आतंकवादियों को शरण देंगे, उन्हें या तो बाहर निकालना होगा या न्याय के कटघरे में लाना होगा. अन्यथा, इज़रायल ख़ुद कार्रवाई करेगा.
नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले को इज़रायल का 9/11 बताया और आरोप लगाया कि क़तर हमास को शरण देने के साथ-साथ उसकी आर्थिक मदद भी कर रहा है. उन्होंने कहा,"मैं क़तर और सभी देशों से कहता हूं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, उन्हें बाहर निकालो या अदालत में पेश करो. अगर नहीं किया तो हम ख़ुद करेंगे.
मंगलवार को इज़रायल ने दोहा में हमास की राजनीतिक नेतृत्व वाली इमारत पर हमला किया, जहां संगठन के टॉप लीडर्स गाज़ा पट्टी में युद्धविराम पर अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए थे. यह हमला अमेरिका के एक प्रमुख सहयोगी देश की ज़मीन पर हुआ, जिसने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया और बातचीत पर असर डालने का खतरा बढ़ा दिया.
क़तर ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कायराना कदम और अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन बताया. क़तर ने कहा कि यह कार्रवाई क़तरियों और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर ख़तरा है.
अपने वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने 11 सितंबर हमलों की बरसी पर कहा कि जैसे अमेरिका ने उस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर आतंकियों का पीछा किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव पास करवाया, उसी तरह इज़रायल ने भी कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अल-कायदा को अफ़ग़ानिस्तान में निशाना बनाया और बाद में पाकिस्तान में जाकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया, हमने भी वैसा ही किया."
नेतन्याहू ने अंतरराष्ट्रीय आलोचना पर नाराज़गी जताई और कहा कि जब अमेरिका ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी तो उसकी सराहना हुई थी, जबकि इज़रायल को निंदा झेलनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि दुनिया के जो देश इज़रायल की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए. उन्हें हमें सराहना करनी चाहिए कि हमने वही किया जो अमेरिका ने किया था.