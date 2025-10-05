क्या Hamas के लिए लागू होंगे ट्रंप के नियम? बड़बोले नेतन्याहू ने फिर जाहिर की मंशा

Netanyahu Warn Hamas: इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार हमास को आसान या मुश्किल किसी भी तरीके से निशस्त्र करेगी यह बयान ऐसे समय आया है जब फलस्तीनी संगठन हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा शांति योजना के कुछ हिस्सों को कबूल कर लिया है, जिनमें सभी बंधकों की रिहाई भी शामिल है.

नेतन्याहू बोले इजराइल लेगा सारे हथियार

नेतन्याहू ने कहा कि हमास का निशस्त्रीकरण या तो ट्रंप के प्रस्ताव के तहत कूटनीतिक तरीके से होगा या फिर इज़राइली सैन्य कार्रवाई से. नेतन्याहू ने संकेत दिया कि इजराइल गाजा को पूरी तरह से वापस नहीं करेगा. जैसा की हमास की डिमांड है.

बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा?

उन्होंने कहा,"इज़राइल की सेना गाज़ा में जिन इलाकों पर नियंत्रण रखती है, वहां बनी रहेगी. हमास को योजना के पहले फेज में या तो ट्रंप की पहल के ज़रिए या हमारे मिलिट्री ऑपरेशन से निशस्त्र किया जाएगा. यह या तो आसान रास्ते से होगा या कठिन रास्ते से."

क्या ट्रंप के प्रस्ताव को नहीं मान रहा इजराइल

नेतन्याहू के इस बयान से साफ है कि इजराइल ट्रंप के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है. वह गाजा को नहीं छोड़ना चाहता है, वहीं ट्रंप के 20 प्वाइंट्स के प्रस्ताव में साफ है कि इजराइल को गाजा को पूरी तरह से छोड़ना होगा. इसका फेज वाइज तरीका भी बताया गया है.

जल्द बंधक होंगे रिहा

वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गाज़ा में बंद सभी बंधकों की रिहाई का ऐलान किया जाएगा. उन्होंने कहा, "मेरे भाइयों और बहनों, हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि के कगार पर हैं. अभी यह पूरी तरह अंतिम नहीं है, लेकिन हम मेहनत से काम कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि सुक्कोत पर्व के दौरान ही मैं आपको हमारे सभी बंधकों—जीवित और मृत—की वापसी की घोषणा कर सकूंगा."

हमास की रज़ामंदी

इसके साथ ही बीती रोज़ ट्रंप ने हमास के लिए एक बार फिर वॉर्निंग जारी की है और कहा है कि वह इजराइस के साथ डील के लिए तैयार हो जाए. नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा. इससे पहले भी ट्रंप एक बार धमकी दे चुके हैं, उस वक्त हमास ने ट्रंप के प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर रजामंदी जाहिर की थी.