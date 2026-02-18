Advertisement
हिंदू त्योहारों पर सुविधा मिलने पर चुप, रमजान में छूट मिलने पर हंगामा क्यों? नेटीजंस पूछे तीखे सवाल

Muslim Work Hour Relaxation in Ramadan Row: तेलंगाना सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को नमाज के लिए रोजाना एक घंटे पहले दफ्तर छोड़ने की इजाजत दी है. इस फैसले पर सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है. हिंदू संगठनों और संतों ने इसे भेदभावपूर्ण बताया, जबकि समर्थक इसे धार्मिक सहूलियत और सामाजिक सौहार्द की मिसाल मान रहे हैं. वहीं, नेटीजंस ने रमजान पर दिए गए छूट पर नाराजगी का इजहार किया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 18, 2026, 05:35 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
Telangana Govt Ramadan Order: रमजान के पाक महीने की शुरुआत से पहले तेलंगाना सरकार के एक फैसले को लेकर सियासी और धार्मिक बहस तेज हो गई है. सरकार ने ऐलान किया है कि रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को नमाज अदा करने के लिए रोजाना एक घंटे पहले दफ्तर से जाने की इजाजत दी जाएगी. बताया जा रहा है कि भारत में रमजान का पाक महीना 19 फरवरी से शुरू होने वाला है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. हालांकि, इस फैसले को लेकर विरोध भी सामने आया है और कुछ हिंदूवादी संगठनों और धार्मिक नेताओं ने इसे भेदभावपूर्ण बताया है.

तेलंगाना सरकार का कहना है कि यह इजाजत सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी, ताकि वे रमजान के दौरान नमाज पढ़ने के लिए समय निकाल सकें. दूसरी ओर, अयोध्या के संतों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव करार दिया है. सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के देवेशाचार्य महाराज ने कहा कि मुस्लिमों को विशेष छूट देना हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है. 

रमजान में छूट देने को हिंदू संतों ने बताया भेदभावपूर्ण
देवेशाचार्य महाराज ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सरकार हिंदुओं के त्योहारों के दौरान भी ऐसी छूट देती है. उन्होंने कहा कि नवरात्रि से लेकर सावन तक कई हिंदू त्योहार आते हैं, लेकिन सरकार इस तरह की सुविधा नहीं देती, बल्कि छुट्टियों को रद्द करने का काम करती है. उनका दावा है कि कुछ महीनों पहले तेलंगाना सरकार ने हिंदू त्योहारों की कुछ छुट्टियां भी रद्द कर दी थीं और उन्होंने इस फैसले को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

यह भी पढ़ें: तिलक लगाने वाले बच्चों का फूलों से स्वागत, लेकिन हिजाब हटाने के बाद ही मिली एंट्री

वहीं, साकेत भवन मंदिर के अयोध्या धाम के महंत सीताराम दास ने भी इस फैसले की आलोचना की. उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार का यह कदम तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है. सीताराम दास के मुताबिक, जब सनातन धर्म के त्योहार आते हैं तो सरकार उनके साथ कठोर रवैया अपनाती है, जबकि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं. 

सीताराम दास ने सवाल किया कि क्या सरकारी दफ्तरों में चार बजे के बाद काम बंद हो जाता है और इसे दुखद बताते हुए कहा कि सनातन धर्म के त्योहारों के लिए सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करती. महंत सीताराम दास ने आगे कहा कि इस तरह की राजनीति समाज को बांटने वाली है और ऐसे फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह निर्णय समाज के एक वर्ग को कमतर दिखाने वाला है और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए.

हिंदू त्योहार पर सरकार देती है सुविधा, तो रजमजान में विरोध क्यों?
तेलंगाना सरकार के फैसले पर सोशल मीडिया पर नेटीजंस ने स्वागत किया है. यूजर्स ने इसे गंगा जमुनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल करार दिया है. वहीं, कई लोगों ने हिंदूवादी संगठनों और साधू संतों के विरोध पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, बहुसंख्यक समुदाय के त्योहारों पर दी जाने वाली छूट का जिक्र किया है. यूजर्स का कहना है कि सावन महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं और प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए जाते हैं. वहीं, नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों के दौरान सड़कों पर पूजा पंडाल स्थापित करने और ट्रैफिक डायवर्जन जैसी छूट भी दी जाती है. इस दौरान ये कथित साधू संत विरोध क्यों नहीं करते हैं?

'हिंदू संगठनों और दक्षिणपंथी सरकारों का दोहरा रवैया'
पूर्वी यूपी के एआईएमआईएम नेता राफत हुसैन ने कहा कि बीते साल दिल्ली में रामलीला और दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों को देर रात तक चलाने की इजाजत दी गई, जबकि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के दौरान लाउडस्पीकर इस्तेमाल के समय में सीमित छूट दी गई. उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में होली, महाशिवरात्रि और सावन के दौरान कांवड़ यात्रा के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और स्वागत कार्यक्रम, जैसे कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए. नवरात्रि के दौरान कई शहरों में पूजा पंडालों की स्थापना और ट्रैफिक डायवर्जन के चलते सड़कों पर अस्थायी बदलाव किया गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि ऐसे में महज रमजान में छूट देने पर विरोध करना गलत है और इसको बस सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. 

हालांकि, कुछ सामाजिक संगठनों और मुस्लिम प्रतिनिधियों का कहना है कि जुमा, ईद या बकरीद के मौके पर जगह कम पड़ने की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं. दिल्ली में एक पुलिसकर्मी के जरिये नमाजी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद बहस तेज हुई थी, जबकि मेरठ में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर कार्रवाई और पासपोर्ट या लाइसेंस कैंसल करने की धमकी दी थी. 

यह भी पढ़ें: रमजान का चांद देखते ही मुसलमान लेते हैं ये 5 संकल्प; रमजान के माह से करते हैं बेइन्तहा मोहब्बत

