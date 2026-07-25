/नई दिल्ली घोषणा पत्र: अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर एकजुट हुए मुस्लिम दिग्गज, पास किए 8 प्रस्ताव!

दिल्ली में तलबा पर पुलिसिया बर्बरियत की जांच का मुतालबा

इस मौके पर मुस्लिम नुमाइंदों और दानिश्वरों की कौमी मशावरती इजलास में कई अहम करारदाद को मंजूर किया गया है. उनमें से एक है बीते दिनों तलबा पर पुलिस की ज्यादती भी शामिल है. इसमें कहा गया कि सदन बीते 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए तलबा और नौजवानों पर दिल्ली के पुलिस के जरिये इस्तेमाल किए गए बल की मुजम्मत करता है. आगे कहा गया है कि इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जो ऑर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) और 21 की खिलाफ-वर्जी है.