/नई दिल्ली घोषणा पत्र: अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर एकजुट हुए मुस्लिम दिग्गज, पास किए 8 प्रस्ताव!

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देश के कई रियासतों में अक्लियतों के साथ खासतौर पर मुसलमानों को अपने मजहब की वजह से इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है. इस तरह के वाकये अब आम हो गए हैं. इसी को लेकर शनिवार (25 जुलाई) को राजधानी दिल्ली में मुस्लिम नेताओं और दानिशवरों की अहम बैठक हुई है. इस तारीखी इजलास में मुल्क के अलग-अलग हिस्सों से आए मुस्लिम नुमाइंदों ने शिरकत की और भारतीय मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए "नई दिल्ली की घोषणा" के तहत आठ अहम रिजॉल्यूशन मंजूर किए.
इस बैठक के बाद साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ हो रही ज्यादतियों, तशद्दुद और कानूनी मुश्किलात पर कड़ी नजर रखने के लिए एक 51 सदस्यीय निगरानी कमेटी (स्टीयरिंग कमेटी) का कियाम किया जाएगा, जो पूरे हिंदुस्तान में संवैधानिक, कानूनी और सियासी हल तलाशने का काम करेगी.
दिल्ली में तलबा पर पुलिसिया बर्बरियत की जांच का मुतालबा
इस मौके पर मुस्लिम नुमाइंदों और दानिश्वरों की कौमी मशावरती इजलास में कई अहम करारदाद को मंजूर किया गया है. उनमें से एक है बीते दिनों तलबा पर पुलिस की ज्यादती भी शामिल है. इसमें कहा गया कि सदन बीते 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए तलबा और नौजवानों पर दिल्ली के पुलिस के जरिये इस्तेमाल किए गए बल की मुजम्मत करता है. आगे कहा गया है कि इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, जो ऑर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b) और 21 की खिलाफ-वर्जी है.
बैठक में कहा गया कि इस घटना के खिलाफ एक खुद-मुख्तार और तय वक्त में अदालती जांच के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई. आगे कहा गया कि यह सदन देश भर के उन सभी तलबा के साथ एकजुटता का इजहार करता है जो मौजूदा निजाम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, और तालीम-ओ-तरबियत के निजाम में जवाबदेही कायम करने और इस्लाहात लागू करने के उनके मुतालबे की हिमायत करता है.
समाजी भाईचारे और एकजुटता का संकल्प
सम्मेलन में भारतीय समाज के तमाम तबकों के बीच समाजी एकता, आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने का अहद लिया गया. इसमें कहा गया कि यह एकजुटता हमारी साझा कौमी पहचान, जंगे-आजादी की की तारीख और संविधान के "बंधुत्व" की रूह को बरकरार रखने के लिए बेहद जरूरी है.
जौहर यूनिवर्सिटी और अकलियत इदारों पर हमला
सदन ने रामपुर की मशहूर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों और उसकी मस्जिद के खिलाफ रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिये 15 जुलाई 2026 को ढहाने के फरमान की कड़े लफ्जों में मजम्मत की गई. कहा गया कि यह कार्रवाई ऑर्टिकल 14 और 30(1) के तहत मिले अकलियती तालीमी हुकूक का हनन है. कैंपस सितंबर 2024 में डेवलपमेंट के दायरे में आया जबकि तामीर 2016 में ही पूरी हो चुकी थी. इसलिए पिछले दरवाजे से लागू किए गए गैर-कानूनी हुक्म को तुरंत वापस लेने की मांग की गई.
इबादतगाहों की सुरक्षा और 'बंधक वोट बैंक' का खात्मा
"अतिक्रमण" के बहाने मस्जिदों और दरगाहों को सील करने या ढहाए जाने को ऑर्टिकल-14, 25, 26 और "प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट-1991" की धज्जियां उड़ाना करार दिया गया. इस तरह की कार्रवाई को फौरी तौर पर बंद करने और पहले से की गई मुनहदिम कारियों की आजादाना तौर पर जांच का मुतालबा किया.
सदन ने साफ किया कि मुसलमान खुद को किसी सियासी जमात का "बंधक वोट बैंक" बनना कतई कबूल नहीं करेंगे, और तरह के रवैये की पुरजोर मुखालिफत की. मुबय्यना सेकुलर पार्टियों से मांग की गई कि वे इन मुद्दों पर अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने साफ करें.
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और UCC का किया गया विरोध
सुप्रीम कोर्ट में ऑर्टिकल-370 की सुनवाई के दौरान दिए गए आश्वासन के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को फौरन पूर्ण राज्य (पूर्ण सूबा) का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई गई.
ऐवान का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का कोई भी ऐसा मंसूबा जो अलग-अलग बिरादरियों के मजहबी उसूलों या उनकी रिवायतों पर अमल करने का हक छीनता हो, वह मजहबी और अकीदे की आजादी की आइनी जमानत के खिलाफ होगा. प्रस्ताव में कहा गया कि जबरदस्ती थोपी जाने वाली ऐसी किसी भी कोशिश की आइनी और कानूनी तरीकों से मुखालफत करने का संकल्प लेता है.
मुस्लिम औरतों की अस्मत और स्वायत्तता
सम्मेलन में 'बुल्ली बाई' और 'सुल्ली डील्स' जैसे घिनौने ऑनलाइन मुहिम चलाने वाले के मुजरिमों को सख्त सजा न मिलने पर हुकूमत की नाकामी को आड़े हाथों लिया गया. तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए औरतों को अपनी मर्जी से पहनावे और तालीम हासिल करने की आजादी का समर्थन किया गया. साथ ही, मुस्लिम तंजीमों में औरतों की नुमाइंदगी बढ़ाने पर जोर दिया गया.
सियासी नुमाइंदगी और 51 सदस्यीय कमेटी
मुस्लिम जमात ने सेक्यूलर सियासी पार्टियों की खामोशी पर गहरा रंज जताया. सलमान खुर्शीद ने कहा कि तलबा पर हो रही बर्बरता के खिलाफ हम उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं. गठित की जाने वाली 51 सदस्यीय कमेटी देश भर में हो रही हर नाइंसाफी पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगी.