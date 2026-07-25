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नई दिल्ली घोषणा पत्र: अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर एकजुट हुए मुस्लिम दिग्गज, पास किए 8 प्रस्ताव!

Delhi Muslim Leaders Meeting: दिल्ली में मुस्लिम नेताओं और दानिशवरों की कौमी बैठक में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए 8 अहम प्रस्ताव पास किए गए. सलमान खुर्शीद ने देश भर में हो रही ज्यादतियों पर नजर रखने के लिए 51 सदस्यीय निगरानी कमेटी बनाने का ऐलान किया, साथ ही तलबा पर पुलिस कार्रवाई, UCC और जबरन बुलडोजर कार्रवाई की कड़ी मजम्मत की.

Reported By Syed Mubashshir
Published: Jul 25, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:18 PM IST
नई दिल्ली घोषणा पत्र: अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर एकजुट हुए मुस्लिम दिग्गज, पास किए 8 प्रस्ताव!
Image Credit: नई दिल्ली में मुस्लिम नुमाइंदों और दानिश्वरों की अहम मीटिंग

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