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Muharram 2026: इस्लाम में मुहर्रम को सबसे बरकत वाले और मुकद्दस महीनों में गिना जाता है. यह सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, इबादत और इंसाफ का पैगाम देने वाला महीना भी माना जाता है. इसी महीने से नए हिजरी साल की शुरुआत होती है और दुनिया भर के मुसलमान इसे खास अहमियत के साथ याद करते हैं. अब नए इस्लामी साल 1448 हिजरी के आगाज़ को लेकर कई देशों में तारीखों का एलान भी हो चुका है.
इस्लाम में चांद के आधार पर पर्व और तारीख तय होती है. चांद दिखाई देने के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर और कई दूसरे अरब देशों में 1448 हिजरी के नए इस्लामी साल की शुरुआत हो गई है. इन देशों में मंगलवार (16 जून 2026) को एक मुहर्रम मनाया जाएगा.
भारत समेत अन्य देशों में कब से मुहर्रम?
हालांकि, भारत और वेस्ट एशिया के दूसरे देशों में मुहर्रम की शुरुआत स्थानीय स्तर पर चांद दिखने की पुष्टि के बाद तय होगी. इसी वजह से भारत में इसकी आखिरी तारीख का ऑफिशियल एलान बाद में किया जाएगा. मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और इसकी गणना चंद्रमा के हिसाब से की जाती है. इसी वजह से अलग-अलग देशों में चांद दिखाई देने के समय के मुताबिक तारीखों में अंतर हो सकता है.
भारत, बांग्लादेश और वेस्ट एशिया के दूसरे देशों में मंगलवार (16 जून 2026) को चांद देखने के बाद यह तय किया जाएगा कि नया महीना कब शुरू होगा. अगर उस दिन चांद दिखाई नहीं देता है तो 16 जून को जिलहिज्जा महीने का 30वां दिन माना जाएगा और उसके बाद बुधवार (17 जून) से मुहर्रम और नया इस्लामी साल 1448 हिजरी शुरू हो जाएगा.
इस्लामी कैलेंडर पूरी तरह चंद्र प्रणाली पर आधारित होता है. किसी भी महीने की 29 तारीख को नया चांद देखा जाता है. अगर चांद नजर आ जाता है तो अगले दिन से नया महीना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर चांद दिखाई नहीं देता तो मौजूदा महीना 30 दिन पूरा करता है और उसके बाद नया महीना शुरू होता है.
मुहर्रम के महीने में यौमे आशूरा की भी खास अहमियत होती है. यह मुहर्रम की 10वीं तारीख होती है, जिसे दुनिया भर के मुसलमान बहुत ही अकीदत के साथ याद करते हैं. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे अरब देशों में यौमे आशूरा गुरुवार (25 जून 2026) को मनाया जाएगा.
भारत में कब है यौमे आशूरा?
वहीं, भारत में सरकारी अवकाश सूची के मुताबिक मुहर्रम और यौमे आशूरा शुक्रवार (26 जून 2026) को पड़ रहे हैं. हालांकि इसकी अंतिम पुष्टि चांद दिखने के आधिकारिक एलान के बाद ही होगी. भारत में मुहर्रम गजेटेड पब्लिक हॉलीडे की कैटेगरी में आता है. इस दिन केंद्र सरकार के दफ्तर, बैंक और डाकघर बंद रहने की उम्मीद है.
हालांकि यह अवकाश पूरे देश में एक समान लागू नहीं होता. कुछ राज्यों की ऑफिशियल हॉलीडे लिस्ट में मुहर्रम शामिल नहीं होता, इसलिए अलग-अलग राज्यों में छुट्टी को लेकर व्यवस्था अलग हो सकती है. इस्लामी नए साल की शुरुआत के साथ दुनिया भर के मुसलमान इबादत, दुआ और आत्ममंथन के जरिए नए साल का स्वागत करते हैं.