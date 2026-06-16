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नए इस्लामी साल 1448 हिजरी का आगाज़, जानें भारत में कब होगा मुहर्रम और यौमे आशूरा?

इस्लाम में मुहर्रम को सबसे बरकत वाले और मुकद्दस महीनों में गिना जाता है. यह सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, इबादत और इंसाफ का पैगाम देने वाला महीना भी माना जाता है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 16, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:24 PM IST
नए इस्लामी साल 1448 हिजरी का आगाज़, जानें भारत में कब होगा मुहर्रम और यौमे आशूरा?
Image Credit: फाइल फोटो

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