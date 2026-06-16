Muharram 2026: इस्लाम में मुहर्रम को सबसे बरकत वाले और मुकद्दस महीनों में गिना जाता है. यह सिर्फ इस्लामी साल का पहला महीना ही नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, इबादत और इंसाफ का पैगाम देने वाला महीना भी माना जाता है. इसी महीने से नए हिजरी साल की शुरुआत होती है और दुनिया भर के मुसलमान इसे खास अहमियत के साथ याद करते हैं. अब नए इस्लामी साल 1448 हिजरी के आगाज़ को लेकर कई देशों में तारीखों का एलान भी हो चुका है.