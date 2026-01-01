छत्तीसगढ़ से अमरोहा उड़नखटोले से आई बहू, देखने वालों की उमड़ी भीड़

Amroha News Today: नए साल के पहले दिन अमरोहा जनपद में एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने पूरे इलाके को उत्सव या त्योहार के रंग में रंग दिया. गांव की गलियों और खेतों के बीच जब आसमान से हेलीकॉप्टर उतरा, तो हर किसी की नजरें उसी पर टिक गईं. वजह काफी खास थी, एक दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर गांव पहुंचा, जिससे पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोग उड़नखटोला देखने के लिए इकट्ठा हो गए.

यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना सैदनगली क्षेत्र का है. यहां इकोंदा गांव के रहने वाले कासिम के बेटे जाहिद की शादी छत्तीसगढ़ में तय हुई. दुल्हन रुखसार छत्तीसगढ़ के कोरवा की रहने वाली है. शादी के बाद कासिम की इच्छा थी कि वह अपनी दुल्हन को खास अंदाज में अपने गांव लाए. इसी सोच के तहत उन्होंने दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लाने की योजना बनाई. इस योजना को पूरा करने के लिए प्रशासन से दो दिन की इजाजत भी ली गई थी.

हालांकि, बुधवार (31 दिसंबर) को घने कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर अमरोहा नहीं पहुंच सका. मौसम की खराब स्थिति के चलते उड़ान संभव नहीं हो पाई. इसकी वजह से दूल्हा-दुल्हन को एक दिन और इंतजार करना पड़ा. इसके बाद नए साल के दिन मौसम साफ हुआ और तय योजना के मुताबिक हेलीकॉप्टर गांव पहुंचा. जैसे ही हेलीकॉप्टर इकोंदा गांव के पास बने हेलीपैड पर उतरा, वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे.

हेलीपैड पर दूल्हा- दुल्हन का जोरदार स्वागत किया गया. इस अनोखे नजारे को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों के लिए यह मंजर किसी उत्सव से कम नहीं था. कई लोग मोबाइल फोन से वीडियो और तस्वीरें लेते हुए नजर आए, जबकि बच्चों और बुजुर्गों में भी खासा जोशो खरोश देखने को मिला.

इस पूरे आयोजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस ने हेलीपैड और आसपास के इलाकों में निगरानी रखी, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. पुलिस की मौजूदगी में कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

हेलीकॉप्टर से दुल्हन के गांव पहुंचने की खबर तेजी से इलाके में फैल गई. नए साल के पहले दिन इस अनोखे दृश्य ने अमरोहा में खुशी और चर्चा का माहौल बना दिया. ग्रामीणों के लिए यह दिन लंबे समय तक यादगार बन गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने गांव में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से आते देखा है.

