एक बार फिर जांच के दायरे में UP के मदरसा टीचर्स; नियुक्ति और रिटायरमेंट के रिकार्ड्स खंगाल रही सरकार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मदरसों की जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के निर्देश पर मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने राज्य के सभी माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को लेटर जारी कर मदरसों में काम करने वाले टीचर्स और अन्य स्टाफों की जानकारी देने को कहा है. यह निर्देश नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में दर्ज एक केस के तहत दिए गए हैं. इस केस में मदरसों में कर्मचारियों के अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट प्रोसेस पर सवाल उठाया गया था.

उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को निर्देश जारी किए गए हैं. इस निर्देश के तहत मदरसों में काम कर रहे टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की पूरी जानकारी मांगी गई है. मदरसा बोर्ड की तरफ से जारी लेटर के मुताबिक, यह कार्रवाई निशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के निर्देशों के तहत की जा रही है.

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के निर्देश में मदरसों के टीचरों और कर्मचारियों के VRS (वॉलंटरी रिटायरमेंट) लेने या उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दिए जाने और इस प्रोसेस में नियमों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं. लेटर में निर्देश दिया गया है कि सभी जिले अपने-अपने एरिया के एडेड मदरसों के उन कर्मचारियों की पूरी डिटेल इकट्ठा करें जिन्हें पिछले सालों में VRS या कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया था. इसके साथ ही यह भी बताया जाए कि इस प्रोसेस के बाद किन लोगों को अपॉइंट किया गया और क्या ये अपॉइंटमेंट तय नियमों के मुताबिक किए गए थे?

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हैरानी की बात यह है कि मदरसा बोर्ड की तरफ से रविवार (27 अप्रैल, 2026) को एक लेटर भेजा गया है और सभी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को 28 अप्रैल, 2026 तक ज़रूरी जानकारी देने को कहा गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मदरसे के टीचर्स या कर्मचारी मदरसा सेवा नियम 2016 की धारा 15(1) एवं 15/(2) के अंतर्गत मदरसा का नाम, पदनाम, सेवानिवृत्ति की तिथि, की गई कार्यवाही का विवरण, सम्बन्धित कर्मचारी को स्पष्टीकरण देने और कथन अभिलिखित करने का अवसर देना है.

अगर किसी मामले में इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसकी जानकारी और वजहें मांगी गई हैं. रजिस्ट्रार ने साफ किया है कि अगर तय समय में रिपोर्ट नहीं मिली तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को समय पर जवाब देना मुमकिन नहीं होगा, जिसकी ज़िम्मेदारी संबंधित ज़िले के अधिकारियों की होगी.