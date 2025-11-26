Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3018943
Zee SalaamIndian Muslim

ट्रेन में हलाल फूड पर बवाल, NHRC ने रेलवे को भेजा नोटिस; जानें पूरा मामला

NHRC issue notice to railways: रेलवे में हलाल सर्टिफाइड फूड सर्व करने को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस जारी किया है. इस मामले में रेलवे को एक्शन टेकन रिपोर्ट सब्मिट करनी होगी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 26, 2025, 02:19 PM IST

Trending Photos

ट्रेन में हलाल फूड पर बवाल, NHRC ने रेलवे को भेजा नोटिस; जानें पूरा मामला

NHRC issue notice to railways: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने हाल ही में रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस उस शिकायत के आधार पर भेजा गया जिसमें आरोप लगाया गया था कि ट्रेनों में नॉन-वेज खाने में सिर्फ हलाल सर्टिफाइड मीट का ही इस्तेमाल किया जा रहा है.

एनएचआरसी की बेंच ने क्या कहा?

NHRC की बेंच, जिसकी अध्यक्षता सदस्य प्रियांक कनूगो कर रहे थे, ने माना कि सिर्फ हलाल मीट का इस्तेमाल करना प्राथमिक रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होता है. बेंच ने कहा कि इस प्रथा से अनुसूचित जाति हिंदू समुदायों और अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों, जो मीट व्यवसाय से जुड़े हैं, की आजीविका प्रभावित होती है. आयोग के अनुसार, रेलवे जैसी सरकारी संस्था को सभी धर्मों के लोगों की खाने की पसंद का सम्मान करना चाहिए.

एनएचआरसी ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे लगते हैं. सिर्फ हलाल मीट बेचने की प्रथा से हिंदू SC समुदायों, अन्य गैर-मुस्लिम समुदायों की आजीविका पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही रेलवे को संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुसार सभी धार्मिक आस्थाओं के लोगों के खाने की पसंद का सम्मान करना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

शिकायत में क्या कहा गया है?

शिकायत में आरोप लगाया गया कि रेलवे के जरिए सिर्फ हलाल मीट का इस्तेमाल करना अनुचित भेदभाव है, खासकर उन हिंदू SC समुदायों के खिलाफ, जो पारंपरिक रूप से मीट व्यापार से जुड़े हैं. शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि हिंदू और सिख यात्रियों को उनके धार्मिक विश्वासों के मुताबिक खाने का ऑप्शन नहीं मिलते- जो उनके समानता, भेदभाव-रहित व्यवहार, पेशे की स्वतंत्रता, गरिमा के साथ जीवन और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकारों का उल्लंघन है.

एनएचआरसी ने क्या की कार्रवाई?

NHRC ने इस मुद्दे पर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है. साथ ही, आयोग ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को दो सप्ताह के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जमा करने का नोटिस भी जारी किया है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

nhrcmuslim newsRailway Notice

Trending news

nhrc
ट्रेन में हलाल फूड पर बवाल, NHRC ने रेलवे को भेजा नोटिस; जानें पूरा मामला
Roorkee
Roorkee:कलियर में मज़ार पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन बोला, हेल्थ डिपार्टमेंट की है जमीन
Munawwar rana
मुनव्वर राणा के अंदर ऐसे जागा मां के लिए गहरा प्यार;लिखने लगे दिल दुखाने वाली शायरी
Giriraj Singh Babri Masjid Controversy
औरंगजेब की औलादों को भारत में रहने का अधिकार नहीं, मुस्लिम MLA पर भड़के गिरिराज सिंह
Pakistan on Ram Mandir Flag Hoisting
पाकिस्तान को बाबरी मस्जिद की क्यों आई याद, भारत के खिलाफ UN को बरगलाने की कोशिश?
sadhvi prachi
Sadhvi Prachi के जहरीले बोल! मदनी, मदरसा और आतंकवाद पर बड़ा बयान
TMC MLA Babri Masjid Controversy
बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान, MLA हुमायूं कबीर की हरकत देख पीछे हटी TMC
Assam
Assam असेंबली में पेश बहुविवाह बिल 2025 में क्या हैं प्रावधान?कई साल जेल और जुर्माना
pakistan afghanistan tension
10 अफगानों की हत्या करके पलटी पाकिस्तानी सेना, बोला हमने नहीं किया हमला
Pakistan
Pak ने Opt Sindoor में बनाया था हाइड्रो प्लांट को निशाना; CISF ने ऐसे किया नाकाम