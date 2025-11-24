Delhi Blast: आतंकी नहीं है डॉ. आरिफ, पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों ने किया रिहा

Delhi car blast case: हाल ही में दिल्ली के लालकिला मेट्रो स्टेशन के नजदीक हुए कार ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने कई डॉक्टरों को हिरासत में लिया, क्योंकि इस घटना को अंजाम देने वाला एक डॉक्टर था और इसमें कई अन्य डॉक्टरों के शामिल होने की संभावना थी. ये कार्रवाई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में की गई. दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में शक के आधार पर हिरासत में लिए गए कई डॉक्टरों को पूछताछ और जांच के बाद रिहा कर दिया गया. ऐसे ही एक और डॉ. मोहम्मद आरिफ को दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिए गए थे. उन्हों भी जांच एजेंसियों ने रिहा कर दिया है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के एंटी टेरर स्क्वॉर्ड (ATS) ने बीते 12 नवंबर को जम्मू-कश्मीर के रहने वाले डॉ. मोहम्मद आरिफ मीर को कानपुर के अशोकनगर से उनके फ्लैट से हिरासत में लिया. खबर है कि 17 नवंबर को जांच एजेंसी ATS और NIA ने डॉ. आरिफ को रिहा कर दिया. हिरासत में पूछताछ के दौरान डॉ. आमिर ने बताया कि उनका इस हमले से कोई संबंध नहीं है और वह बेकसूर हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डॉ. आरिफ मीर ने इसी साल नीट-एसएस-2025 काउंसलिंग के जरिए लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान (एलपीएस) में डीएम कार्डियोलॉजी कोर्स में एडमिशन लिया था. डॉ. आरिफ ने बीते एक अगस्त 2025 को इस संस्थान में जॉइनिंग की थी. दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉ. आरिफ को ATS ने हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए जाने के बाद डॉ. आरिफ को दिल्ली ब्लास्ट मामले में भूमिका निभाने वाले और आतंकवादियों की मदद करने वाले संदिग्ध के तौर पर देखा जा रहा था.

दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में ली गई डॉ. शाहीन और डॉ. आरिफ के संबंधों की जांच की जा रही थी. रिहाई के बाद डॉ. आरिफ ने बीते शुक्रवार देर रात संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. उमेश्वर पांडेय को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा. डॉ. आरिफ ने मैसेज में बताया कि वह मानसिक और शारीरिक थकान की वजह से कुछ दिनों तक संस्थान को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे. उन्होंने मैसेज में यह भी बताया कि वह बेकसूर हैं. वहीं, इस संस्थान के निदेशक प्रो. राकेश वर्मा ने कहा कि जब तक प्रशासन की तरफ से डॉ. आरिफ को लेकर लिखित में अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक उन्हें संस्थान में नहीं लिया जाएगा.