Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3123424
Zee SalaamIndian Muslimलाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर से दो और आरोपी गिरफ्तार

लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर से दो और आरोपी गिरफ्तार

Lal Qila Car Blast Case: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में साजिश रचने वाले दो कथित आतंकी ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है. NIA के मुताबिक ये दोनों कथित आतंकी ऑपरेटिव को दिल्ली "अंसार गजवत-उल-हिंद" (AGH) के ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:58 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Lal Qila Car Blast Case: लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी. NIA ने बुधवार (25 फरवरी) को जम्मू-कश्मीर से दो और कथित आतंकी ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया, जिससे इस केस में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या ग्यारह हो गई. NIA ने एक बयान में कहा कि NIA ने दिल्ली लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट की साजिश में कथित तौर पर शामिल दो और आतंकी ऑपरेटिव को पकड़ा है.

पकड़े गए दोनों कथित आतंकी ऑपरेटिव की पहचान गंदेरबल (J&K) के जमीर अहमद अहंगर और श्रीनगर (J&K) के तुफैल अहमद भट के रूप में हुई है, जिन्हें NIA ने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था. NIA की जांच में पता चला है कि दोनों ने दिल्ली ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी को हथियार सप्लाई किए थे. 

बता दें कि 10 नवंबर 2025 को देश की राजधानी को हिला देने वाले ब्लास्ट में ग्यारह लोग मारे गए और कई घायल हुए थे. इस घटना को अंजाम देने वाला मुख्य दोषी उमर उन नबी भी इस जानलेवा धमाके में मारा गया. NIA लाल किले के नजदीक हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही है और इस आतंकी घटना के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के मकसद से केस (RC-21/2025/NIA/DLI) की जांच कर रही है. जांच में NIA ने पाया कि जमीर अहमद और तुफैल अहमद "अंसार गजवत-उल-हिंद" (AGH) आतंकी संगठन के एक्टिव ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना की जांच में NIA, J&K पुलिस, हरियाणा पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है. NIA ने आगे खुलासा किया है कि जमीर और तुफैल ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे, और कई दूसरी आतंकी साजिशों का भी हिस्सा थे. NIA ने गहरी जांच और सबूतों की जांच के बाद पाया है कि वे हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा करने में लगे हुए थे, जिसका इस्तेमाल भारतीय सरकार के खिलाफ किया जाना था.

नेशनल काउंटर-टेरर एजेंसी के नतीजों के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट की साजिश उमर ने दूसरे आरोपियों - मुजम्मिल गनई, शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान, अदील अहमद राथर, और पांच दूसरे लोगों के साथ मिलकर रची थी, जिन्होंने मुख्य साजिश करने वालों को पनाह और लॉजिस्टिक मदद दी थी. बयान में कहा गया है कि इन नौ लोगों को पहले J&K और हरियाणा में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsLal Qila Blast CaseNIA Arrest Two Accused Lal qila blastminority newsToday News

Trending news

muslim news
लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर से दो और आरोपी गिरफ्तार
Maharashtra news
मालेगांव में सरकारी कार्यालय में नमाज पढ़ने पर 7 लोगों पर FIR
muslim news
वसीम रिजवी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका; संयुक्त वक्फ बोर्ड की मांग खारिज
haridwar news
नफरत के ज्वालामुखी पर उत्तराखंड; मुसलमान हो बोलकर फेरीवाले को भद्दी-भद्दी गालियां
muslim news
देवा शरीफ दरगाह की होली पर संकट; सौ साल पुरानी गंगा-जमुनी परंपरा ठहराव के मोड़ पर
Ghaziabad News
"मंगलवार को दुकान खोला तो आग लगा दूंगा", मुस्लिम दुकानदार को खुलेआम धमकी!
muslim news
Rampur: मस्जिद की मीनार पर बवाल; मुस्लिम समाज ने खुद ही चलाया हथौड़ा!
muslim news
मुज़फ्फरनगर दंगों में 13 साल बाद फैसला; 32 आरोपी रिहा, पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ
Hapur News
हापुड़ में फर्जी भारतीय दस्तावेज पर शादी का आरोप, बांग्लादेशी नागरिक पर केस
India Pakistan UN Debate
‘ला-ला लैंड में जी रहे हैं’, चिनाब ब्रिज पर भारत का पाकिस्तान को UN में करारा जवाब