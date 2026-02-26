लाल किला ब्लास्ट केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, जम्मू-कश्मीर से दो और आरोपी गिरफ्तार

Lal Qila Car Blast Case: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने लाल किला कार ब्लास्ट मामले में साजिश रचने वाले दो कथित आतंकी ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया है. NIA के मुताबिक ये दोनों कथित आतंकी ऑपरेटिव को दिल्ली "अंसार गजवत-उल-हिंद" (AGH) के ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Lal Qila Car Blast Case: लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी. NIA ने बुधवार (25 फरवरी) को जम्मू-कश्मीर से दो और कथित आतंकी ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया, जिससे इस केस में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या ग्यारह हो गई. NIA ने एक बयान में कहा कि NIA ने दिल्ली लाल किला इलाके में हुए कार ब्लास्ट की साजिश में कथित तौर पर शामिल दो और आतंकी ऑपरेटिव को पकड़ा है.
पकड़े गए दोनों कथित आतंकी ऑपरेटिव की पहचान गंदेरबल (J&K) के जमीर अहमद अहंगर और श्रीनगर (J&K) के तुफैल अहमद भट के रूप में हुई है, जिन्हें NIA ने दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था. NIA की जांच में पता चला है कि दोनों ने दिल्ली ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी को हथियार सप्लाई किए थे.
बता दें कि 10 नवंबर 2025 को देश की राजधानी को हिला देने वाले ब्लास्ट में ग्यारह लोग मारे गए और कई घायल हुए थे. इस घटना को अंजाम देने वाला मुख्य दोषी उमर उन नबी भी इस जानलेवा धमाके में मारा गया. NIA लाल किले के नजदीक हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच कर रही है और इस आतंकी घटना के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के मकसद से केस (RC-21/2025/NIA/DLI) की जांच कर रही है. जांच में NIA ने पाया कि जमीर अहमद और तुफैल अहमद "अंसार गजवत-उल-हिंद" (AGH) आतंकी संगठन के एक्टिव ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) हैं.
इस घटना की जांच में NIA, J&K पुलिस, हरियाणा पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है. NIA ने आगे खुलासा किया है कि जमीर और तुफैल ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे, और कई दूसरी आतंकी साजिशों का भी हिस्सा थे. NIA ने गहरी जांच और सबूतों की जांच के बाद पाया है कि वे हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा करने में लगे हुए थे, जिसका इस्तेमाल भारतीय सरकार के खिलाफ किया जाना था.
नेशनल काउंटर-टेरर एजेंसी के नतीजों के मुताबिक, दिल्ली ब्लास्ट की साजिश उमर ने दूसरे आरोपियों - मुजम्मिल गनई, शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान, अदील अहमद राथर, और पांच दूसरे लोगों के साथ मिलकर रची थी, जिन्होंने मुख्य साजिश करने वालों को पनाह और लॉजिस्टिक मदद दी थी. बयान में कहा गया है कि इन नौ लोगों को पहले J&K और हरियाणा में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था.