5 फरवरी 2019 को PFI सदस्यों ने रामलिंगम की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पकू विनायकम् थोप्पु के पास जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश को रोकने पर उनकी इन सदस्यों से बहस हुई थी. केस RC-06/2019/NIA/DLI में NIA की जांच से पता चला कि चारों आरोपियों ने हत्या में भूमिका की जानकारी होने के बावजूद लगभग छह साल तक दो घोषित अपराधियों (POs) - मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद नबील हसन - को पनाह दी थी.