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रामलिंगम मर्डर केस में NIA की चार्जशीट; पूर्व PFI सदस्यों पर शिकंजा

Ramalingam Murder Case NIA Charge Sheet On PFI Members: रामलिंगम हत्याकांड मामले में NIA ने PFI के चार पूर्व सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. एजेंसी का आरोप है कि इन लोगों ने हत्या के मामले में शामिल फरार आरोपियों को कई वर्षों तक पनाह दी. मामले में पहले भी कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अभी जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 06, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:44 PM IST
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