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Ramalingam Murder Case NIA Charge Sheet On PFI Members: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने रामलिंगम मर्डर केस में शामिल अपराधियों को पनाह देने के आरोप में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के चार पूर्व सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. चेन्नई (तमिलनाडु) के पूनामल्ली में स्पेशल NIA कोर्ट में शनिवार को दाखिल चार्जशीट में K. मोहिदीन, मोहम्मद इमरान, तमीम अंसारी और अस्मत के नाम शामिल हैं.
इन पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर उन हमलावरों और साजिशकर्ताओं को पनाह दी, जो तिरुभुवनम में रामलिंगम पर हुए जानलेवा हमले में शामिल थे. यह हमला सांप्रदायिक अशांति और दहशत फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा था. उन पर BNS की धारा 61(2) और धारा 249 के तहत आरोप लगाए गए हैं.
5 फरवरी 2019 को PFI सदस्यों ने रामलिंगम की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पकू विनायकम् थोप्पु के पास जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश को रोकने पर उनकी इन सदस्यों से बहस हुई थी. केस RC-06/2019/NIA/DLI में NIA की जांच से पता चला कि चारों आरोपियों ने हत्या में भूमिका की जानकारी होने के बावजूद लगभग छह साल तक दो घोषित अपराधियों (POs) - मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद नबील हसन - को पनाह दी थी.
इससे पहले, NIA ने इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें छह फरार घोषित अपराधी (POs) शामिल थे। बाद में NIA ने चार घोषित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. एजेंसी ने बाद में पनाह देने वाले दो अन्य लोगों, मोहम्मद अली जिन्ना और इम्थातुल्ला को भी पकड़ा और क्रमशः मई 2025 और फरवरी 2026 में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में जांच जारी है.