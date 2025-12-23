Advertisement
आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद दो मुस्लिम युवक बरी, NIA Court ने दी बड़ी राहत

Maulana Arshad Madani on NIA Court Verdict: दिल्ली की एक NIA कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण आतंकवाद के आरोपों में जेल में बंद दो मुस्लिम पुरुषों को बरी कर दिया. जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने फैसले का स्वागत किया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:42 AM IST

Maulana Arshad Madani on NIA Court Verdict: पिछले एक साल से दो मुस्लिम शख्स आतंकवाद के आरोपों में जेल में थे. लेकिन कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है. दिल्ली की NIA कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि यह फैसला साबित करता है कि बिना किसी ठोस सबूत के आतंकवाद जैसे गंभीर आरोप लगाकर मुस्लिम युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है.

उन्होंने कहा कि कानून साफ ​​कहता है कि जब तक कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी साबित न कर दे, तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ मीडिया आउटलेट आरोपी को गिरफ्तार होते ही आतंकवादी घोषित कर देते हैं. 

मौलाना मदनी ने सवाल किया कि जब गिरफ्तारी होती है तो मीडिया इतना हंगामा क्यों करता है, लेकिन जब उसी व्यक्ति को कोर्ट इज्जत के साथ बरी कर देता है तो वह चुप क्यों रहता है? उन्होंने इसे दोहरा मापदंड बताया और कहा कि ऐसा रवैया न सिर्फ न्याय को नुकसान पहुंचाता है बल्कि समाज में नफरत भी बढ़ाता है.

जमीयत का है अहम रोल
जमीयत उलेमा-ए-हिंद लंबे समय से ऐसे मामलों में उन लोगों को कानूनी मदद दे रही है जो अपने केस खुद लड़ने का खर्च नहीं उठा सकते. संगठन का कहना है कि उसकी सभी गतिविधियां पूरी तरह से कानूनी दायरे में हैं और इसका एकमात्र मकसद न्याय सुनिश्चित करना है. इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा. बचाव पक्ष के वकील एमएस खान ने कोर्ट को बताया कि न तो आरोपियों से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई और न ही ऐसा कोई सबूत मिला जिससे यह साबित हो सके कि वे किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े थे या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे. आरोप पूरी तरह से शक पर आधारित थे.

कोर्ट ने क्या कहा?
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज ने साफ कहा कि मजबूत सबूतों के बिना आरोप तय नहीं किए जा सकते. इसी आधार पर दोनों युवकों को केस से बरी कर दिया गया. मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हालांकि कोर्ट ने न्याय किया, लेकिन इन युवकों और उनके परिवारों ने जो मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियां झेली हैं, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. उन्होंने मांग की कि निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाने की प्रथा बंद होनी चाहिए और जांच एजेंसियों और मीडिया दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए.

