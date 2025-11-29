Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3023308
Zee SalaamIndian Muslim

अल-कायदा की साजिश पर NIA कोर्ट का प्रहार; लखनऊ के दो आरोपी दोषी करार

NIA Sentences Al-Qaeda Operatives: एनआईए की स्पेशल कोर्ट आतंकी साजिश रचने वाले दो आरोपियों को दोषियो ठहराया है. यह फैसला उत्तर प्रदेश में अल-कायदा मॉड्यूल तैयार करने की साजिश को लेकर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. इससे पहले कोर्ट ने पिछले महीने इसी मामले में एक आरोपी को भी दोषी ठहराते हुए सख्त सजा और जुर्माना लगाया था.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:38 PM IST

Trending Photos

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Uttar Pradesh News Today: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने अल-कायदा से जुड़े दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अहम फैसला सुनाया है. NIA की स्पेशल कोर्ट ने अल-कायदा से जुड़े दोनों आरोपियों को आतंकी साजिश रचने का दोषी पाया है. लखनऊ के रहने वाले दोनों दोषियों को कोर्ट ने 20 महीने की सजा सुनाई है. 

मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला प्रदेश में अल-कायदा मॉड्यूल खड़ा करने की साजिश से जुड़ा है. दोषी ठहराए गए आरोपियों के नाम मोहम्मद मुस्तकीम और शकील हैं. दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं. कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1B)(a) और आईपीसी की धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया है. अदालत ने दोनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

NIA के मुताबिक, विस्तृत जांच के बाद इस मामले में कुल छह गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एक मुख्य चार्जशीट और एक पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसी केस में पिछले महीने भी स्पेशल NIA कोर्ट ने एक अन्य आरोपी को आतंकवादी साजिश में उसकी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराते हुए सजा और जुर्माना सुनाया था.

Add Zee News as a Preferred Source

इस तरह हुआ था मॉड्यूल का भंडाफोड़

जांच के दौरान एक आरोपी और अल-कायदा सदस्य उमर हलमंडी ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया था. उमर ने पुलिस को बताया था कि लखनऊ में कुछ लोगों को अल-कायदा के लिए भर्ती किया था. इसी के आधार पर पुलिस ने यह खुलासा किया कि 'अंसार गजवातुल हिंद' नाम का एक संगठन बनाया गया था, जिसका मकसद 15 अगस्त 2021 से पहले यूपी के कई शहरों में, खासकर लखनऊ में, आतंकी हमले करना था.

NIA की जांच के मुताबिक, दोषियों में मोहम्मद मोईद, शकील और मोहम्मद मुस्तकीम ने मुख्य आरोपियों मिनहाज और मुसीरुद्दीन को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने में मदद की. जिससे वह 'अंसार गजवातुल हिंद' की आतंकी साजिश को आगे बढ़ाया जा सके. मिनहाज को तौहीद और आदिल नबी उर्फ मूसा के जरिये आतंकी बनाया गया था. इसके बाद उसने मुसीरुद्दीन के साथ मिलकर हथियार और विस्फोटक सामना इकट्ठा किया और भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की योजना बनाई.

जेल में बिताए समय को कोर्ट ने मानी सजा

कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद मोईद को पहले से जेल में बिताई गई अवधि को ही उसकी सजा माना है. दोषी मोहम्मद मोईद अभी तक जेल में 1 साल, 9 महीने और 13 दिन बिता चुका है. यह फैसला आरोपी के जरिये अपना अपराध स्वीकार करने के बाद सुनाया गया. कोर्ट ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह भी पढ़ें: SIR वोट चोरी का बड़ा स्कैम? कांग्रेस बोली- सरकार के इशारे पर EC कर रहा खेल

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP NewsNIA CourtAl Qaeda Terror Conspiracymuslim news

Trending news

Maharashtra news
SIR वोट चोरी का बड़ा स्कैम? कांग्रेस बोली- सरकार के इशारे पर EC कर रहा खेल
Bangladesh news
Slow Poison देकर खत्म करना चाहती थी हसीना सरकार? खालिदा जिया पर BNP का बड़ा दावा
Pakistan News
जिंदा हैं इमरान खान, PTI सीनेटर ने कहा- PAK फौज-ISI इस बात के लिए बना रही दबाव!
West Bengal news
वक्फ एक्ट पर ममता सरकार के क्यों बदले सुर? जिसने बंगाल के मुसलमानों की बढ़ा दी धड़कन
UP News
बरेली: भाई की हत्या कर प्रदीप बना अब्दुल! 38 साल बाद पुलिस ने खोल दी पूरी पोल
syria
Syria पर हमले से नाराज हुए सऊदी समेत कई मुस्लिम देश, जारी किया बयान
sanjauli masjid
Sanjauli Masjid का बढ़ता विवाद; हिंदू संगठनों ने निकाली शव यात्रा
muslim news
महिलाओं की खतना पर SC का सरकार को नोटिस, मुस्लिम बोहरा समाज में है रिवाज
Libya Election News
लीबिया में चुनाव को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, संसद के स्पीकर ने चुनाव आयोग से की अपील
mp news
MP News: झूठे केस में मुस्लिम शख्स को फंसाया, SC ने अधिकारियों पर कसा शिकंजा