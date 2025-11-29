अल-कायदा की साजिश पर NIA कोर्ट का प्रहार; लखनऊ के दो आरोपी दोषी करार

NIA Sentences Al-Qaeda Operatives: एनआईए की स्पेशल कोर्ट आतंकी साजिश रचने वाले दो आरोपियों को दोषियो ठहराया है. यह फैसला उत्तर प्रदेश में अल-कायदा मॉड्यूल तैयार करने की साजिश को लेकर बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. इससे पहले कोर्ट ने पिछले महीने इसी मामले में एक आरोपी को भी दोषी ठहराते हुए सख्त सजा और जुर्माना लगाया था.
Uttar Pradesh News Today: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की स्पेशल कोर्ट ने अल-कायदा से जुड़े दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए अहम फैसला सुनाया है. NIA की स्पेशल कोर्ट ने अल-कायदा से जुड़े दोनों आरोपियों को आतंकी साजिश रचने का दोषी पाया है. लखनऊ के रहने वाले दोनों दोषियों को कोर्ट ने 20 महीने की सजा सुनाई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला प्रदेश में अल-कायदा मॉड्यूल खड़ा करने की साजिश से जुड़ा है. दोषी ठहराए गए आरोपियों के नाम मोहम्मद मुस्तकीम और शकील हैं. दोनों लखनऊ के रहने वाले हैं. कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1B)(a) और आईपीसी की धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया है. अदालत ने दोनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
NIA के मुताबिक, विस्तृत जांच के बाद इस मामले में कुल छह गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एक मुख्य चार्जशीट और एक पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसी केस में पिछले महीने भी स्पेशल NIA कोर्ट ने एक अन्य आरोपी को आतंकवादी साजिश में उसकी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराते हुए सजा और जुर्माना सुनाया था.
जांच के दौरान एक आरोपी और अल-कायदा सदस्य उमर हलमंडी ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया था. उमर ने पुलिस को बताया था कि लखनऊ में कुछ लोगों को अल-कायदा के लिए भर्ती किया था. इसी के आधार पर पुलिस ने यह खुलासा किया कि 'अंसार गजवातुल हिंद' नाम का एक संगठन बनाया गया था, जिसका मकसद 15 अगस्त 2021 से पहले यूपी के कई शहरों में, खासकर लखनऊ में, आतंकी हमले करना था.
NIA की जांच के मुताबिक, दोषियों में मोहम्मद मोईद, शकील और मोहम्मद मुस्तकीम ने मुख्य आरोपियों मिनहाज और मुसीरुद्दीन को हथियार और गोला-बारूद उपलब्ध कराने में मदद की. जिससे वह 'अंसार गजवातुल हिंद' की आतंकी साजिश को आगे बढ़ाया जा सके. मिनहाज को तौहीद और आदिल नबी उर्फ मूसा के जरिये आतंकी बनाया गया था. इसके बाद उसने मुसीरुद्दीन के साथ मिलकर हथियार और विस्फोटक सामना इकट्ठा किया और भारत सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने की योजना बनाई.
कोर्ट ने आरोपी मोहम्मद मोईद को पहले से जेल में बिताई गई अवधि को ही उसकी सजा माना है. दोषी मोहम्मद मोईद अभी तक जेल में 1 साल, 9 महीने और 13 दिन बिता चुका है. यह फैसला आरोपी के जरिये अपना अपराध स्वीकार करने के बाद सुनाया गया. कोर्ट ने उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
