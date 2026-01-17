सोशल मीडिया से कट्टरपंथ का जाल; गुजरात केस में NIA की चार्जशीट से बड़ा खुलासा

Gujarat News: जिहाद, गजवा-ए-हिंद और सरकार विरोधी सरगर्मियों से जुड़े एक बड़े ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई की है. NIA ने गुजरात से जुड़े केस में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) आतंकी संगठन से जुड़ा है, जिसमें नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी बनाने का आरोप है.

NIA ने जिन पांच लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, उनके नाम हैं- मोहम्मद फरदीन, कुरैशी सैफुल्ला, मोहम्मद फैक, जीशान अली और शमा परवीन हैं. इन सभी पर यूए (पी) अधिनियम, बीएनएस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

एनआईए की जांच में सामने आया कि इन आरोपियों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन AQIS की भारत-विरोधी सोच को फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया. आरोप है कि उन्होंने कई सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भड़काऊ पोस्ट डाले, जिनमें वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें शामिल थीं.

जांच एजेंसी के मुताबिक, इन पोस्टों के जरिए लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई भारतीय सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया गया. इसके साथ ही शरिया कानून पर आधारित खिलाफत की स्थापना की बात भी कही गई. आरोप है कि भोले-भाले नौजवानों को कट्टरपंथी बनाने के लिए अन्य प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की चरमपंथी विचारधाराओं को भी बढ़ावा दिया गया.

यह केस पहले गुजरात एटीएस के पास था, जिसे बाद में एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया. जांच के दौरान एजेंसी ने पांच में से दो आरोपियों के पास से कारतूस सहित सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल, तलवार जैसे घातक हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की थी.

एनआईए के मुताबिक, पुरानी दिल्ली का रहने वाला मोहम्मद फैक इस साजिश में अहम भूमिका निभा रहा था. उसने जिहाद, गजवा-ए-हिंद और समाज के एक वर्ग के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने वाली कट्टरपंथी पोस्ट और भड़काऊ सामग्री शेयर की. उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और एक खास ग्रुप के जरिए AQIS और जैश-ए-मोहम्मद के नेताओं की विचारधारा से जुड़े साहित्य के अंश फैलाए. आरोप है कि उसने बाकी आरोपियों के साथ मिलकर हिंसक विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की साजिश रची.

अहमदाबाद के शेख मोहम्मद फरदीन, गुजरात के मोदासा के कुरैशी सेफुल्ला और उत्तर प्रदेश के नोएडा के जीशान अली पर भी गंभीर आरोप हैं. जांच में पाया गया कि ये तीनों प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने वाली ऑडियो, वीडियो और दूसरी पोस्ट के जरिए कट्टरपंथी सामग्री फैलाने में सक्रिय थे. ये लोग नियमित रूप से जिहाद, गजवा-ए-हिंद और भारतीय सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़काने वाली पोस्ट को लाइक करते, कमेंट करते और उनका समर्थन करते थे. साथ ही खिलाफत और शरिया कानून की वकालत भी करते थे.

जांच में यह भी सामने आया कि कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली शमा परवीन ने सोशल मीडिया के जरिए AQIS के वीडियो का प्रचार किया. वह पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कट्टरपंथी सामग्री फैलाने वाले चरमपंथी ग्रुपों में भी सक्रिय रूप से शामिल रही. एनआईए का कहना है कि सभी आरोपी मिलकर सोशल मीडिया को हथियार बनाकर देश के खिलाफ नफरत और हिंसा फैलाने की साजिश में शामिल थे, जिसके चलते उनके खिलाफ यह चार्जशीट दाखिल की गई है.

