Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3042458
Zee SalaamIndian Muslim

पहलगाम आतंकी हमले में NIA का बड़ा एक्शन, 7 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल

Pahalgam Terror Attack: 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था. अब NIA ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:41 AM IST

Trending Photos

पहलगाम आतंकी हमले में NIA का बड़ा एक्शन, 7 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल

Pahalgam Terror Attack: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट समेत कुल सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है. NIA ने हमले के पीछे की साजिश, आरोपियों की भूमिका और ठोस सबूतों का डिटेल में खुलासा किया है.

NIA द्वारा जम्मू की स्पेशल NIA कोर्ट में फाइल की गई 1,597 पेज की चार्जशीट में बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक लीगल एंटिटी के तौर पर नामजद किया गया है. एजेंसी के मुताबिक, इस संगठन ने पहलगाम हमले की प्लानिंग करने, उसे आसान बनाने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी. इस हमले में धर्म के आधार पर टारगेटेड किलिंग शामिल थी, जिसमें 25 टूरिस्ट और एक लोकल नागरिक मारे गए थे.

चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर साजिद जट्ट को भी आरोपी बनाया गया है. NIA ने तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी बताए हैं, जिन्हें जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाचीगाम इलाके में ऑपरेशन 'महादेव' के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया था. इन आतंकवादियों की पहचान फैसल जट्ट उर्फ ​​सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ ​​जिबरान और हमजा अफगानी के तौर पर हुई है. NIA ने लश्कर-ए-तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट और इन चारों आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, आर्म्स एक्ट, 1959 और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट, 1967 (UAPA) की संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. इसके अलावा, एजेंसी ने आरोपियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़ी गंभीर धाराएं भी लगाई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इतने लोगों पर NIA का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, करीब आठ महीने तक चली गहन और साइंटिफिक जांच के दौरान यह साफ हो गया कि इस मामले में साजिश की जड़ें पाकिस्तान में हैं, जिसने लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को स्पॉन्सर किया है. इस केस में परवेज़ अहमद और बशीर अहमद जोथाड, जिन्हें 22 जून को आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दोनों को भी चार्जशीट में शामिल किया गया है. पूछताछ के दौरान इन दोनों आरोपियों ने हमले में शामिल तीन हथियारबंद आतंकवादियों की पहचान बताई और यह भी कन्फर्म किया कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और बैन किए गए लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी संगठन से जुड़े थे। इस केस में आगे की जांच चल रही है.

26 लोगों की गई थी जान
गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाकर हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी समूहों से जुड़े 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pahalgam terror attackNIA Chargesheet

Trending news

PM Modi Jordan Meeting
अम्मान में पीएम मोदी–किंग अब्दुल्ला की मुलाकात, 5 बिलियन डॉलर का होगा कारोबार
West Bengal Babri Masjid Controversy
कानून के खिलाफ बंगाल में बन रही है बाबरी मस्जिद, हिंदूवादी संगठन ने की बड़ी मांग
Pakistan News
मानवाधिकार दिवस पर दिखा Pak फौज का काला चेहरा, बलोच परिवार के 4 लोग रातों-रात गायब
Haj 2025
हज 2026 के लिए उलटी गिनती शुरू; इस डेट से पहले बुकिंग नहीं की तो बढ़ सकती है मुश्किल
ENBA Award 2024
ENBA 2024 अवॉर्ड में Zee के खाते में 91 पुरस्कार; उर्दू में No 1 पर सलाम टीवी
Himachal Pradesh News
डेडलाइन से पहले हिन्दू संगठन संजौली मस्जिद के ऊपरी मंजिल को हटाने के लिए बेचैन!
Bihar News
नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम नीतीश की आपत्तिजनक हरकत, महिला के चेहरे से हटाया हिजाब
Delhi News
Delhi ब्लास्ट फंडिंग जांच तेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के VC पर साकेत कोर्ट का बड़ा आदेश
Odisha news
सोनिया गांधी से गुस्ताखी! कांग्रेस ने ओडिशा के पूर्व MLA मोकीम को पार्टी से निकाला
australia news
बोंडी बीच हमले पर इजरायल की साजिश बेनकाब, अल्बनीज ने नेतन्याहू को दिया करारा जवाब