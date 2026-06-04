पूर्व MLA शौकत मोल्ला के ठिकानों पर NIA का छापा, भांगर ब्लास्ट केस में जांच तेज

NIA Raids Former MLA Saokat Molla: पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. BJP सरकार आने के बाद राज्य की पूर्व सरकार के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी (NIA) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व विधायक शौकत मोल्ला के ठिकानों पर छापारी की और तलाशी अभियान चलाया.

इस कार्रवाई को लेकर पूर्व TMC विधायक शौकत मोल्ला की बेटी ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है. जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भांगर के बामुनिया इलाके में पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक शौकत मोल्ला के घर पर तलाशी और पूछताछ की कार्रवाई की, तो उनकी बेटी ने कहा कि इन छापों के बारे में उनके पास "कहने के लिए कुछ नहीं है." यह कार्रवाई पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से कुछ दिन पहले हुए एक बम धमाके की जांच से जुड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी.

इस घटना की केंद्रीय जांच की मांगों के बाद यह मामला NIA को सौंप दिया गया था. जांच अपने हाथ में लेने के बाद से, एजेंसी ने इस मामले के सिलसिले में TMC नेता वाहिदुल इस्लाम सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया है. अपनी चल रही जांच के तहत, NIA की एक विशेष टीम गुरुवार को मोल्ला के घर पहुंची, ताकि तलाशी ली जा सके और घटना से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सके। एजेंसी की कार्रवाई के दौरान, मोल्ला की पत्नी और बेटी को घर पर आते हुए देखा गया.

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इससे पहले, 27 अप्रैल को, NIA ने पश्चिम बंगाल में देसी बमों की बरामदगी से जुड़े एक मामले को अपने हाथ में ले लिया था और इसमें आतंकी एंगल को देखते हुए अपनी जांच शुरू कर दी थी. आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने सोमवार तड़के एक नई FIR (RC 25/2026/NIA/DLI) दर्ज की, जो गृह मंत्रालय (MHA) से आदेश मिलने के एक दिन बाद की गई थी.

MHA के आदेश के पालन में, NIA ने पश्चिम बंगाल में देसी बमों की बरामदगी से जुड़े एक मामले को अपने हाथ में ले लिया है और उसे दर्ज कर लिया है। यह मामला कोलकाता पुलिस द्वारा 79 देसी बमों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी से संबंधित है, जिन्हें 25 अप्रैल को एक जगह पर जमा करके रखा गया था, जिससे इंसानी जान और माल को खतरा पैदा हो गया था.

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NIA ने 26 अप्रैल को यह मामला दर्ज किया था," NIA ने सोमवार को कहा। 25 अप्रैल का यह मामला (FIR संख्या 62/2026) शुरू में कोलकाता के भांगर डिवीजन के तहत उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. कच्चे बमों और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के भंडारण के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलने के बाद, भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के संबंधित प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई.

इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, राज्य पुलिस ने 79 गोल आकार की वस्तुएं बरामद कीं, जिनके कच्चे बम होने का संदेह है; ये वस्तुएं जूट की रस्सियों से बंधी हुई थीं. इनके साथ ही, पुलिस ने अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की. आरोप है कि इन विस्फोटकों को दक्षिण 24 परगना जिले के उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले माझरहाट (पोइलेपारा) गांव में, एक कब्रिस्तान के पास स्थित एक सुनसान घर के अंदर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छिपाकर रखा गया था.

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