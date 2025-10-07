मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े आरोपियों को NIA कोर्ट से बड़ा झटका, अब UP ATS करेगी ये कार्रवाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वॉड (ATS) ने कुछ दिन पहले मुजाहिदीन आर्मी नाम के एक ग्रुप का खुलासा किया और पांच नौजवानों को गिरफ्तार किया था. इन युवकों पर आरोप था कि ये सोशल मीडिया के जरिए मुजाहिदीन आर्मी नाम से ग्रुप बनाकर हिंदू संतों की हत्या की साजिश कर रहे थे. अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने इन पांचों आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश ATS ने गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों से पूछताछ के लिए दस दिन की रिमांड याचिका कोर्ट में पेश की थी. कोर्ट ने इस रिमांड याचिका पर सुनवाई के बाद आठ दिन की रिमांड की मंजूरी दी है. मंगलवार सुबह 10 बजे से 14 अक्टूबर शाम छह बजे तक एटीएस की रिमांड पर रखने का आदेश दिया है. ATS का कहना है कि रिमांड के दौरान इन पांचों आरोपियों से मुजाहिद्दीन आर्मी ग्रुप के से जुड़े अन्य सदस्यों, विदेशी फंडिंग और अन्य पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ATS की टीम ने सुल्तानपुर जिले के रहने वाले अकमल रजा, सोभादार निवासी सुफैल सलमानी उर्फ ​​अली रिजवी, कानपुर निवासी मुहम्मद तौसीफ और रामपुर जिले के रहने वाले कासिम अली को मुजाहिदीन आर्मी नामक एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया. इन आरोपियों से दो दिन की पूछताछ के बाद ATS ने इस ग्रुप का मुख्य आरोपी मोहम्मद रजा को केरल से गिरफ्तार किया. ​​इन सभी के खिलाफ ATS थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया.

उत्तर प्रदेश ATS का दावा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने, हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बातें कर रहे थे.