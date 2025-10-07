Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2951476
Zee SalaamIndian Muslim

मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े आरोपियों को NIA कोर्ट से बड़ा झटका, अब UP ATS करेगी ये कार्रवाई

Uttar Pradesh News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष आदालत से उत्तर प्रदेश में ATS को मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े पांचों आरोपियों से पूछताछ करने के लिए आठ दिनों की रिमांड मिल गई है. इन लोगों पर आरोप है कि ये हिंदू नेताओं और संतों की हत्या की साजिश कर रहे थे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:49 PM IST

Trending Photos

मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े आरोपियों को NIA कोर्ट से बड़ा झटका, अब UP ATS करेगी ये कार्रवाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वॉड (ATS) ने कुछ दिन पहले मुजाहिदीन आर्मी नाम के एक ग्रुप का खुलासा किया और पांच नौजवानों को गिरफ्तार किया था. इन युवकों पर आरोप था कि ये सोशल मीडिया के जरिए मुजाहिदीन आर्मी नाम से ग्रुप बनाकर हिंदू संतों की हत्या की साजिश कर रहे थे. अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने इन पांचों आरोपियों को 8 दिन की रिमांड पर भेज दिया है. 

दरअसल, उत्तर प्रदेश ATS ने गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों से पूछताछ के लिए दस दिन की रिमांड याचिका कोर्ट में पेश की थी. कोर्ट ने इस रिमांड याचिका पर सुनवाई के बाद आठ दिन की रिमांड की मंजूरी दी है. मंगलवार सुबह 10 बजे से 14 अक्टूबर शाम छह बजे तक एटीएस की रिमांड पर रखने का आदेश दिया है. ATS का कहना है कि रिमांड के दौरान इन पांचों आरोपियों से मुजाहिद्दीन आर्मी ग्रुप के से जुड़े अन्य सदस्यों, विदेशी फंडिंग और अन्य पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ATS की टीम ने सुल्तानपुर जिले के रहने वाले अकमल रजा, सोभादार निवासी सुफैल सलमानी उर्फ ​​अली रिजवी, कानपुर निवासी मुहम्मद तौसीफ और रामपुर जिले के रहने वाले कासिम अली को मुजाहिदीन आर्मी नामक एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया. इन आरोपियों से दो दिन की पूछताछ के बाद ATS ने इस ग्रुप का मुख्य आरोपी मोहम्मद रजा को केरल से गिरफ्तार किया. ​​इन सभी के खिलाफ ATS थाने में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश ATS का दावा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने, हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जिहाद छेड़ने की बातें कर रहे थे. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsMujahideen Army Groupminority newsToday News

Trending news

Uttar Pradesh news
मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े आरोपियों को NIA कोर्ट से बड़ा झटका,UP ATS करेगी ये कार्रवाई
I Love Muhammad Bareilly Violence
मुहब्बत के इज़हार को जुर्म बना दिया; बरेली हिंसा पर JIH का योगी सरकार पर हमला
RSS Parade Incident in Jamia
JMI में RSS की घुसपैठ; स्टूडेंट्स ने जताई लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की आशंका!
Delhi News
JIH की दिल्ली में पीसी आज, मुस्लिमों पर बर्बरता और SIR को लेकर होगा खुलासा
Pakistan News
Pakistan: दो मासूम बच्चों का गला घोंटकर हत्या, जल्लाद पिता को पुलिस ने किया गिरफ्ता
Odisha news
कटक हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन; आगजनी-पथराव में 8 VHP कार्यकर्ता गिरफ्तार
Uttarakhand news
Uttarakhand: BJP सरकार करेगी मदरसा बोर्ड को खत्म, विधेयक को मिली मंजूर
UP News
'I Love Muhammad' के बाद अब अजान से तकलीफ, हिंदू सेना ने दी प्रशासन को चेतावनी
UP News
बांदा में AIMIM का जोरदार प्रदर्शन, योगी सरकार पर मुस्लिमों के अत्याचार के लगाए आरोप
UP News
'बरेली हिंसा BJP की सुनियोजित साजिश का है हिस्सा'- स्वामी प्रसाद मौर्य