2047 तक खिलाफत की साजिश? NIA कोर्ट में PFI पर गंभीर आरोप तय

NIA Court On PFI: पटियाला हाउस स्थित नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी की स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार (5 जून) को प्रतिबंधित 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया' (PFI) और उसके 20 पदाधिकारियों (जिनमें संस्थापक चेयरमैन ई. अबूबकर और चेयरमैन OMA सलाम शामिल हैं) के खिलाफ़ आरोप तय किए.

इन पर देश के खिलाफ़ जंग छेड़ने, आपराधिक साज़िश, आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने, आतंकी गतिविधियों की साज़िश रचने, आतंकी कैंप आयोजित करने और आतंकी गतिविधियों के लिए लोगों को भर्ती करने जैसे अपराधों के आरोप लगाए गए हैं. PFI के इन नेताओं को सितंबर 2022 में NIA की देशव्यापी कार्रवाई के दौरान गिरफ़्तार किया गया था.

यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा PFI को गैर-कानूनी संगठन घोषित किए जाने के बाद की गई थी. स्पेशल जज (NIA) प्रशांत शर्मा ने रिकॉर्ड पर मौजूद पर्याप्त सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप तय करने का निर्देश दिया.

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कोर्ट ने 5 जून को कहा, "कुल मिलाकर, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से गंभीर संदेह पैदा होता है कि आरोपियों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ़ इंडिया और उसकी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल (NEC) के माध्यम से और उनकी ओर से काम करते हुए, भारत की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार को गिराने और 2047 तक या उससे पहले राज्य के खिलाफ़ सशस्त्र संघर्ष के ज़रिए शरिया कानून के तहत भारत में इस्लामिक खिलाफ़त (Islamic Caliphate) स्थापित करने की एक ही साज़िश को आगे बढ़ाने के लिए सहमति जताई और काम किया."

NIA ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश के पालन में 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में FIR दर्ज की थी। यह FIR भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 120-B और 153-A, और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धाराओं 17, 18, 18-B, 20, 22-B, 38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) को जांच करने का निर्देश दिया गया था.

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औपचारिक आरोप 10 जुलाई को तय किए जाएंगे। सभी आरोपियों को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है. जांच एजेंसी ने PFI के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ़्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गईं। NIA के लिए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) राहुल त्यागी और उनके साथ मौजूद पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विकास वालिया, जतिन खत्री, अमित रोहिल्ला और शुभम गोयल ने आरोप लगाया कि PFI और उसके नेता सरकार को गिराने की साज़िश रच रहे थे. यह भी आरोप है कि आरोपी युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे और समुदायों के बीच नफ़रत फैला रहे थे, और RSS, हिंदू समुदाय के वरिष्ठ नेता उनकी 'हिट लिस्ट' में थे.