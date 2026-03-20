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नाइजीरिया में एयरस्ट्राइक की भारी चूक! बोको हराम बचा, 100 से ज्यादा से बेगुनाहों की मौत

Army Attacks Nigerian Civilians: नाइजीरिया के यॉबे राज्य में बोको हराम के खिलाफ एयरफोर्स की कार्रवाई भयानक त्रासदी में बदल गई. हमले की चपेट में पास के बाजार के 100 से ज्यादा नागरिक आ गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. इस घटना की मानवाधिकार संस्था एमेनेस्टी इंटरनेशनल ने स्वतंत्र जांच की मांग की है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:07 AM IST

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(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Nigeria News: नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां आतंकियों को निशाना बनाकर की गई एयर फोर्स की कार्रवाई भारी मानवीय त्रासदी में बदल गई. यॉबे राज्य के एक लोकल बाजार के पास हुए इस हमले में 100 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत गई. मृतकों में बच्चे और औरतें भी शामिल हैं. हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, नाइजीरियाई एयरफोर्स ने इतवार (12 अप्रैल) को आतंकी संगठन बोको हरम के ठिकानों को निशाना बनाकर हवाई हमला किया था. यह इलाका यॉबे और बॉर्नो राज्य की सीमा के पास मौजूद है, जहां पिछले एक दशक से आतंकी गतिविधियां जारी हैं. हालांकि, यह हमला गलत दिशा में चला गया और पास के जिली साप्ताहिक बाजार में मौजूद आम लोग इसकी चपेट में आ गए.

एमेनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक, इस हमले में कम से कम 100 लोगों की मौत हुई है. संगठन के नाइजीरिया निदेशक ईसा सनूसी ने बताया कि उनके पास मृतकों की तस्वीरें हैं, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने अस्पताल और पीड़ितों से संपर्क कर हालात की पुष्टि की है. गीदाम जनरल अस्पताल के एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कम से कम 23 घायल लोगों का इलाज चल रहा है. 

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वहीं, यॉबे राज्य सरकार ने भी बयान जारी कर पुष्टि की कि यह हमला बोको हराम के गढ़ को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन बाजार में मौजूद कुछ लोग भी इसकी चपेट में आ गए. नाइजीरियाई सेना ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने एक आतंकी ठिकाने और लॉजिस्टिक हब को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जहां कई आतंकी मोटरसाइकिलों पर सवार थे. हालांकि, सेना ने इस बात का साफतौर पर जिक्र नहीं किया कि इस हमले में चूक कैसे हुई.

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सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नाइजीरिया में इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं. 2017 के बाद से अब तक ऐसे हवाई हमलों में करीब 500 नागरिकों की मौत हो चुकी है. इसकी बड़ी वजह खुफिया जानकारी में कमी और जमीनी व हवाई बलों के बीच तालमेल की कमी मानी जाती है.

दरअसल, जिस बाजार के पास यह हमला हुआ, वहां अक्सर बोको हराम के लड़ाके खाने-पीने का सामान खरीदने आते हैं. एक लोकल सिक्योरिटी ग्रुप के सदस्य अब्दुलमोमिन बुलामा के मुताबिक, खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी बाजार के पास इकट्ठा होकर आसपास के इलाकों पर हमला करने की योजना बना रहे थे. इसी आधार पर एयर फोर्स ने कार्रवाई की.

इस घटना के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्वतंत्र जांच की मांग की है और आरोप लगाया है कि सेना अक्सर नागरिकों की मौत को आतंकी बताकर नजरअंदाज कर देती है.

गौरतलब है कि नाइजीरिया, जो अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लंबे समय से सुरक्षा संकट से जूझ रहा है. खासकर उत्तर क्षेत्र में बोको हराम और उससे जुड़े अन्य आतंकी संगठनों की गतिविधियों ने हालात को और जटिल बना दिया है. इसके अलावा, इस्लामिक स्टेट से जुड़े गुट और अपहरण करने वाले सशस्त्र गिरोह भी यहां एक्टिव हैं, जो लोगों से फिरौती वसूलते हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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