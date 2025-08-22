नाइजीरिया में मस्जिद पर हमला, 30 नमाजियों की मौत, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

New Delhi: मुस्लिम बहुल देश नाइजीरिया में डाकूओं ने एक मस्जिद और एक गांव पर भीषण हमला करके लगभग 50 लोगों की जान ले ली है. दावा है कि इन डाकूओं ने एक गांव पर हमला कर लगभग 20 लोगों को जिंदा जला दिया और वहीं, मस्जिद में फायरिंग कर 30 नमाजियों को मौत के घाट उतार दिया. हालांकि अभी तक किसी ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

दरअसल, बीते मंगलवार (19 अगस्त) को उत्तर-पश्चिमी नाइजीरिया के कटसीना राज्य के उंगुवार मंटौ गांव में एक मस्जिद पर कुछ अनजान बंदूकधारियों ने हमला किया. इस हमले में लगभग 30 नमाजियों की मौत हो गई. वहीं एक अन्य गांव में हुए हमले में 20 लोगों की मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला सुबह की नमाज (फजर) के वक्त हुआ. नाइजीरिया की सरकार ने कहा है कि इलाके में स्थिति को सामान्य करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है.

नाइजीरिया के एक सांसद अमीनू इब्राहिम ने कहा कि इस क्रूर हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए और 20 अन्य को जिंदा जला दिया गया. वहीं, कटसीना राज्य के आंतरिक सुरक्षा और गृह मामलों के कमिशनर डॉ. नासिर मुआज़ू ने एक बयान में कहा कि आतंकवादियों पर दो दिन पहले समुदाय के जरिए एक सफल हमला किया गया था, उसी के बदले में यह हमला किया गया है.

बता दें कि उन्गुवान मंटौ क्षेत्र के लोगों ने दो दिन पहले आतंकवादियों पर घात लगाकर हमला किया था और कई डाकुओं को मार गिराया था. आशंका है कि उन्हीं आतंकवादी ग्रुप के सदस्यों ने बदले की भावना से मस्जिद पर हमला करके नमाजियों की हत्या की है.

नाइजीरिया में कई हथियारबंद ग्रुप हैं, खासकर नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य क्षेत्रों में मौजूद डाकू इन इलाकों की सुरक्षा के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती पेश करते हैं. डाकूओं का ग्रुप इलाके के गांव में आए दिन हमले और क्रूरता करते हैं. स्थानीय लोगों को अगवा कर फिरौती की मांग भी करते हैं.