Nigeria की मस्जिद में ब्लास्ट;10 लोगों की मौत और कई लोग घायल

Nigeria Mosque Blast: नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक बार फिर हिंसा ने दहशत फैला दी है. बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी में बुधवार शाम नमाज़ के दौरान एक मस्जिद में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम दस नमाज़ियों की मौत हो गई. यह धमाका गैंबोरू मार्केट इलाके की एक भीड़भाड़ वाली मस्जिद के अंदर हुआ था, जहां बड़ी तादाद में लोग इबादत के लिए मौजूद थे.

नाइजीरिया में सुसाइड बॉम्बिंग

चश्मदीदों के मुताबिक, नमाज़ के दौरान अचानक हुए विस्फोट से मस्जिद में अफरा-तफरी मच गई. चारों तरफ धुआं और मलबा फैल गया, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. विस्फोट की आवाज़ दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई.

किसी ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी आर्म्ड ग्रुप ने नहीं ली है. मिलिशिया नेता बाबाकुरा कोलो ने आशंका जताई है कि यह बम विस्फोट हो सकता है. शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि विस्फोटक मस्जिद के अंदर पहले से रखा गया था और नमाज़ के दौरान उसे सक्रिय किया गया.

हालांकि, कुछ लोगों ने आत्मघाती हमले की संभावना भी जताई है, लेकिन अधिकारियों ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है.

पहले आईईडी ब्लास्ट हो चुके हैं

अधिकारियों ने बताया कि मैदुगुरी में इससे पहले भी उग्रवादी मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाते रहे हैं. अतीत में यहां आत्मघाती हमलावरों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का इस्तेमाल किया गया है. इस घटना के बाद एक बार फिर इलाके में हिंसा बढ़ने की आशंका गहरा गई है.

बोर्नो राज्य लंबे समय से बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस (ISWAP) जैसे जिहादी संगठनों की गतिविधियों का केंद्र रहा है. हालांकि पूरे इलाके में हिंसा जारी रही है, लेकिन हाल के सालों में मैदुगुरी शहर में किसी बड़े हमले की खबर नहीं आई थी. ऐसे में यह विस्फोट सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

2009 में शुरू हुआ था विद्रोह

गौरतलब है कि बोको हराम ने साल 2009 में बोर्नो राज्य से अपना विद्रोह शुरू किया था, जिसका मकसद एक इस्लामिक शासन स्थापित करना बताया जाता है. नाइजीरियाई सेना और पड़ोसी देशों की संयुक्त कार्रवाइयों के बावजूद उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में छिटपुट हमले अब भी जारी हैं.

40 हजार से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, 2009 से अब तक इस हिंसा में कम से कम 40,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 20 लाख लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं. इस संघर्ष का मानवीय असर बेहद गंभीर रहा है और कई समुदाय पूरी तरह उजड़ चुके हैं.

हालांकि पिछले दशक की तुलना में हमलों में कुछ कमी आई है, लेकिन हिंसा नाइजीरिया तक सीमित नहीं रही. इसका असर नाइजर, चाड और कैमरून जैसे पड़ोसी देशों तक फैल चुका है. मौजूदा घटना के बाद आशंका जताई जा रही है कि उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया के कुछ इलाकों में हिंसा एक बार फिर तेज हो सकती है.