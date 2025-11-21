पहले इतना प्यार मिलता, तो कहानी कुछ और होती; Gold जीतने के बाद बोलीं Nikhat Zareen

Advertisement
Nikhat Zareen Wins Gold: भारतीय मुक्केबाज़ निखत ज़रीन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है. उन्होंने इसके बाद खुशी का इज़हार किया है और कहा है कि उन्हें लोगों से खूब प्यार मिल रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 21, 2025, 08:52 AM IST

Nikhat Zareen Wins Gold: निखत ज़रीन ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में न सिर्फ़ गोल्ड मेडल जीता, बल्कि अपने भीतर का खोया हुआ आत्मविश्वास भी वापस हासिल कर लिया. दो बार की वर्ल्ड चैंपियन निखत ने करीब 20 महीनों बाद किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खिताब जीता है और अपने दमदार अंदाज़ में एरिना को रोशन कर दिया.

भारतीय महिला टीम का शानदार प्रदर्शन

भारतीय महिला टीम ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. देश को मिले 20 मेडल में से 10 मेडल महिलाओं ने जीते, जिनमें 7 गोल्ड शामिल थे. इस खास मौके पर निखत ने कहा कि उन्हें डेजा बू (ऐसा एहसास कि यह पल पहले कभी हो चुका है) का एहसास हो रहा है.

मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है

मुझे इतने बड़े क्राउड के सामने गोल्ड मेडल जीतकर काफी अच्छा लग रहा है. मैं उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में भी मैं ऐसे ही मेडल जीतकर देती रहूं. उन्होंने कहा कि आज का गोल्ड मेडल मेरी जर्नी में अहम रोल अदा करेगा. क्योंकि काफी लंबे वक्त बाद मैंने ये गोल्ड जीता है. मैं उम्मीद करती हूं कि मैं आगे भी ऐसे ही मेडल जीतती रहूं. मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है.

अपनी जीत के इस खास पल में भी निकहत की खुशी तब और बढ़ गई जब उन्होंने भारत की नई महिला क्रिकेट विश्व चैंपियंस का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मैं पटियाला से मैच देख रही थी और अपनी दोस्तें- जेमिमा, स्मृति, हरमन, स्नेह के लिए बहुत खुश थी, उनकी जर्नी याद रखने लायक है.

हमें ये प्यार पहले मिलता तो शायद तस्वीर कुछ और होती

एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं. उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और लोग आपसे प्यार करने लगते हैं. उन्होंने आगे कहा कि बिल्कुल, भारतीय महिला खिलाड़ियों का भविष्य उज्ज्वल है. हमें जो प्यार अब मिल रहा है, अगर ये पहले मिलता, तो शायद कहानी कुछ और होती. लेकिन मुझे खुशी है कि अब हमें वो मिल रहा है जिसके हम हकदार हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

