NIT Silchar ने पांच बांग्लादेशी छात्रों को देश से निकाला, जानें क्या है वजह?

Assam News Today: असम के सिलचर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) में पढ़ाई कर रहे पांच बांग्लादेशी छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निलंबित कर दिया. आरोपी है कि कैंपस में हुई झड़पों में यह बांग्लादेशी छात्र भी शामिल थे. फिलहाल ये सभी छात्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) की स्कॉलरशिप पर भारत में पढ़ाई कर रहे हैं.

NIT प्रशासन के मुताबिक, इन छात्रों के पास से नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है. इस संबंध में NII के निदेशक प्रोफेसर दिलीप कुमार वैद्य ने बताया कि इन पांचों छात्रों को वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा. उन्होंने कहा,"हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि ये छात्र कैंपस में हुई सामूहिक हिंसा में शामिल थे. इन्हें दो सेमेस्टर के लिए निलंबित किया गया है. चूंकि इन्हें क्लासेज में शामिल होने की इजाजत नहीं है, ऐसे में इन्हें जल्द ही वापस उनके देश भेजा जाएगा."

आरोपी छात्रों का हॉस्टल कैंसल

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बीते 8 सितंबर को NIT सिलचर में हुई, जब बांग्लादेश के थर्ड ईयर के कुछ छात्रों ने कथित रूप से अपने ही देश के छात्रों पर हमला कर दिया. NII के निदेशक प्रोफेसर दिलीप कुमार ने बताया कि "हमने मामले की गहन जांच की और पांच मुख्य आरोपियों को एक एकेडमिक ईयर के लिए निलंबित कर दिया गया है. जांच के बाद 12 सितंबर को उन्हें हॉस्टल से भी निष्कासित कर दिया गया."

NIT के डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर एसएस धर ने बताया कि आरोपियों के कमरों से नशीला पदार्थ बरामद हुआ था, जिसे अनुशासनात्मक कार्रवाई तय करते समय ध्यान में रखा गया है. एसएस धर ने कहा, "कार्रवाई की सबसे बड़ी वजह कैंपस में हिंसा थी, लेकिन नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को भी ध्यान में रखा गया."

2 छात्रों की स्थिति गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 8 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे पांचों छात्रों कथित तौर पर नशे की हालत में जमकर उत्पात मचाया और अपने ही साथी छात्रों पर हमला कर दिया. एक छात्र ने बताया, "वह लोहे की छड़, चाकू और स्क्रूड्राइवर से लैस थे और उन्होंने फाइनल ईयर के बांग्लादेशी छात्रों को निशाना बनाया. करीब 30 मिनट तक हुई झड़प में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए."

एक दूसरे प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, आरोपियों ने शुरुआत में अपने ही बैच के छात्रों पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि "जब सीनियर छात्र बीच-बचाव के लिए आए तो आरोपियों ने उन्हें बातचीत के बहाने एक कमरे में बुलाया और अचानक लाइट बंद कर हथियारों से फिर से हमला कर दिया." घायल छात्रों को सिलचर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (SMCH) में भर्ती कराया गया, जहां दो छात्रों को सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से आईसीयू में रखा गया है.

'जांच से संतुष्ट, इसलिए नहीं बुलाई पुलिस'

एनआईटी प्रशासन ने बताया कि उन्होंने खुद जांच की है. इस दौरान गुवाहाटी ज़ोन के एक सीनियर ICCR अधिकारी ने भी कैंपस का दौरा किया. धर ने कहा, "हम अपनी जांच और की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से संतुष्ट हैं. इसलिए हमने पुलिस को सूचना नहीं दी." उन्होंने आगे बताया, "गुवाहाटी से आए ICCR निदेशक भी हमारी जांच और छात्रों के खिलाफ उठाए गए कदमों से संतुष्ट थे."

पिछले कुछ सालों में सिलचर NIT में कैंपस हिंसा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कुछ साल पहले एक पूर्व छात्र को नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था, जिसने कबूल किया था कि वह कैंपस में ड्रग्स की सप्लाई करता है. इसके बावजूद नशे के इस कारोबार पर रोक लगाने के लिए NIT ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया.

