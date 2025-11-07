काफिर बोलते हैं वोह, कुंभ में सिर्फ मिलेगी हिंदुओं को इजाजत; नितेश राणे का फिर जहरीला बयान

Nitesh Rane Kumbh Statement: बीजेपी नेता नितेश राणे का एक और ज़हरीला बयान सामने आया है. उन्होंने एक बार फिर से हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया है. उनका साफ तौर पर कहना है कि कुंभ मेले में केवल हिंदू ही दुकानें होंगी, जो लोग हमें काफिर कहते हैं उन्हें दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. लोग अकसर आरोप लगाते हैं कि नितेश राणे ऐसे बयानों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है.

क्या बोले नितेश राणे?

बीजेपी के राज्य मंत्री नितेश राणे ने आने वाले कुंभ मेले को लेकर कहा कि ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है और इस मौके पर वहां (कुंभ) हिंदू समाज को छोड़कर किसी को भी दुकान लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. वहां केवल हिंदू धर्म के हिसाब से ही दुकानें लगेंगी. वहां किसी और को इजाजत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है.

हमें बोलते हैं काफिर

नितेश राणे ने आगे कहा कि जिन लोगों के लिए हम काफिर हैं, उनसे हम क्यों पूजा का समान खरीदें. इसलिए वहां जो भी दुकान लगेगी वह हिंदुओं की होनी चाहिए और वहां खरीदारी भी हिंदुओं के जरिए होनी चाहिए. ऐसी हमारी भावना है और यही हिंदू समाज की भावना है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | Nashik, Maharashtra: On the upcoming Kumbh Mela, State Minister Nitesh Rane says, "From the Hindutva perspective, this is a huge festival for us. During such a festival, no one except members of the Hindu community should be allowed to set up shops... For those who… pic.twitter.com/2Ryebaa23M — ANI (@ANI) November 6, 2025

नितेश ने आगे कहा कि जब मुस्लिम त्योहार आते हैं तो कोई भी हिंदू से कुछ भी नहीं खरीदता है. क्योंकि हम उनके लिए काफिर हैं. वही भावना अगर महाकुंभ के बारे में हमारी होती है तो उसमें गलत क्या है?

मस्जिदों में घुस-घुसकर मारेंगे

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब नितेश राणे ने ऐसा बयान दिया हो. इससे पहले कई बार वह मुस्लिम मुखालिफ बयान दे चुके हैं. हाल ही में उन्होंने खुली तौर पर मुसलमानों को मारने का अह्वान किया था. उन्होंने पिछले साल सितंबर के महीने में कहा था कि अगर तुमने रामगिरि महाराज के खिलाफ कुछ भी किया तो तुम्हारे मस्जिदों में घुस-घुसकर तुम्हें मारेंगे.