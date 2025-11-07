Advertisement
काफिर बोलते हैं वोह, कुंभ में सिर्फ मिलेगी हिंदुओं को इजाजत; नितेश राणे का फिर जहरीला बयान

Nitesh Rane Kumbh Statement: बीजेपी के राज्य मंत्री नितेश राणे का कहना है कि कुंभ मेले में केवल हिंदुओं को दुकान लगाने की इजाजत होगी और हिंदू ही खरीदारी करेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 07, 2025, 09:10 AM IST

Nitesh Rane Kumbh Statement: बीजेपी नेता नितेश राणे का एक और ज़हरीला बयान सामने आया है. उन्होंने एक बार फिर से हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया है. उनका साफ तौर पर कहना है कि कुंभ मेले में केवल हिंदू ही दुकानें होंगी, जो लोग हमें काफिर कहते हैं उन्हें दुकान लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. लोग अकसर आरोप लगाते हैं कि नितेश राणे ऐसे बयानों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है.

क्या बोले नितेश राणे?

बीजेपी के राज्य मंत्री नितेश राणे ने आने वाले कुंभ मेले को लेकर कहा कि ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है और इस मौके पर वहां (कुंभ) हिंदू समाज को छोड़कर किसी को भी दुकान लगाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. वहां केवल हिंदू धर्म के हिसाब से ही दुकानें लगेंगी. वहां किसी और को इजाजत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है.

हमें बोलते हैं काफिर

नितेश राणे ने आगे कहा कि जिन लोगों के लिए हम काफिर हैं, उनसे हम क्यों पूजा का समान खरीदें. इसलिए वहां जो भी दुकान लगेगी वह हिंदुओं की होनी चाहिए और वहां खरीदारी भी हिंदुओं के जरिए होनी चाहिए. ऐसी हमारी भावना है और यही हिंदू समाज की भावना है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

नितेश ने आगे कहा कि जब मुस्लिम त्योहार आते हैं तो कोई भी हिंदू से कुछ भी नहीं खरीदता है. क्योंकि हम उनके लिए काफिर हैं. वही भावना अगर महाकुंभ के बारे में हमारी होती है तो उसमें गलत क्या है?

मस्जिदों में घुस-घुसकर मारेंगे

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब नितेश राणे ने ऐसा बयान दिया हो. इससे पहले कई बार वह मुस्लिम मुखालिफ बयान दे चुके हैं. हाल ही में उन्होंने खुली तौर पर मुसलमानों को मारने का अह्वान किया था. उन्होंने पिछले साल सितंबर के महीने में कहा था कि अगर तुमने रामगिरि महाराज के खिलाफ कुछ भी किया तो तुम्हारे मस्जिदों में घुस-घुसकर तुम्हें मारेंगे.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

