मुसलमान समझ लें ये है हिंदू राष्ट्र, तभी अमन से रह पाएंगे, नितेश राणे का जहरीला बयान

Nitesh Rane on Muslims: नितेश राणे अक्सर जहरीले बयान देते रहते हैं. वह अक्सर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हैं. हालांकि, सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई खासा एक्शन नहीं होता है. एक बार फिर नितेश ने एक और जहरीला बयान दिया है, उनका कहना है कि मुसलमान जल्दी ये समझ लें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है. अगर वह यह समझ जाते हैं, तभी वह शांति से रह पाएंगे.

नितेश राणे का ज़हरीला बयान

नितेश राणे ने आगे कहा है कि उन्होंने इतने आंदोलन किए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ. आज राम मंदिर वहां खड़ा है. इसलिए इतनी सारी ताकत इस्तेमाल करके कुछ होने वाला नहीं है. आगे जाकर काशी और मथुरा के ऊपर नज़र रखने के बजाय वहां पर हिंदुओ को अपने तरीके से वापस फिर एक बार वहां जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव बोलने का मौका देना चाहिए.

हम जिहादियों के खिलाफ

नितेश राणे ने आगे कहा कि हम लोग जिहादियों के खिलाफ हमेशा रहेंगे. जिनको इस हिंदू राष्ट्र को 2047 तक इस्लाम राष्ट्र बनाना है, उनको ही मंदिरो की जगह मस्जिदे दिखती है, मंदिरो की जगह ही उन्हें मजार बनाने हैं.

तीन लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका

यह पहली बार नहीं है जह नितेश राणे ने इस तरह का ज़हर उगला है. वह अकसर हिंदू राष्ट्र की वकालत करते आए हैं और सीधे तौर पर स्टेज से धमकी देते दिखते हैं. उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब टीएमसी नेता हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं. उन्हें हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. आज इस मस्जिद की नींव रखी जानी और इसके खास प्रोग्राम में तीन लाख से ज्यादा लोग शामिल होने की आशंका है.