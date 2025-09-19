अजमेर शरीफ दरगाह में निति गडकरी की मन्नत पूरी; फिर प्यारे खान संग वफ्द ने चढ़ाई चादर

Nitin Gadkari at Ajmer Sharif Dargah: अजमेर शरीफ दरगाह में शुक्रवार को नितिन गडकरी की ओर से प्यारे खान और उनके 125 साथियों ने अकीदत की चादर पेश की. इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भी उनके वफ्द ने दरगाह में चादर चढ़ाई और उनके लंबी उम्र, अमन शांति की दुआ की.
Ajmer Sharif Dargah News: राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का केंद्र है. पूरे दुनिया से लोग हर रोज यहां बड़ी तादाद में जियारत करने के लिए पहुंचते हैं, जिसमें सियासत, फिल्म जगत, मशहूर खिलाड़ियों के साथ सभी तरह के आमो खास का जमावड़ा लगा होता है.
दरगाह शरीफ में चादर पेश करने का यह सिलसिला सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक पैगाम है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह हमेशा मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देती रही है. इसी क्रम में शुक्रवार (19 सितंबर) को अजमेर शरीफ की दरगाह पर आपसी भाईचारा और अकीदत का शानदार नजारा देखने को मिला.
महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग (अक़्लीयती कमिशन) के चेयरमैन प्यारे खान अपने 125 साथियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दर यानी अजमेर शरीफ की दरगाह में पहुंचे. यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में अकीदत की चादर पेश की गई.
नागपुर से अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए पहुंचे इस बड़े वफ्द की अगुवाई प्यारे खान ने खुद की. इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचकर वफ्द के सभी मेंबर ने शुकराना अदा किया और दरगाह की जियारत की. दरगाह के खादिमों ने सभी मेहमानों की दस्ताबंदी की और उन्हें तबर्रुक भी पेश किया.
बता दें, बीते मंगलवार (17 सितंबर 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में उनकी ओर से चादर पेश की गई. ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में यह चादर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चढ़ाई. मखमली (वेलवेट) की यह चादर रिवायती तौर पर से दिल्ली से भेजी गई थी.
दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैय्यद अफशां चिश्ती की मौजूदगी में चादर पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, भारत की समृद्धि और वैश्विक शांति के लिए दुआ मांगी गई. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार 11वीं बार अपने जन्मदिन पर अजमेर शरीफ दरगाह में चादर पेश कर चुके हैं. हालांकि इस बार भी वह खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी ओर से पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के वफ्द ने यह रस्म निभाई.