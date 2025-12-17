Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3044126
Zee SalaamIndian Muslim

सरकारी नौकरी को ठोकर मारेंगी डॉक्टर नुसरत; हिजाब विवाद के बाद आहत होकर लिया फैसला

Nitish Kumar Burqa Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कथित तौर पर एक महिला का बुर्का हटाने के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम संगठनों ने माफी की मांग की है. इस बीच डॉ नुसरत परवीन के भाई ने कहा कि उनकी बहन ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 02:21 PM IST

Trending Photos

सरकारी नौकरी को ठोकर मारेंगी डॉक्टर नुसरत; हिजाब विवाद के बाद आहत होकर लिया फैसला

Nitish Kumar Burqa Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का बुर्का खींच दिया था. इस घटना के बाद विपक्ष नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर है. जबकि मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार के इस हरकत से नाराज हो गए हैं और मांफी मांगने की अपील कर रहे हैं.  इस बीच डॉ नुसरत परवीन के भाई ने इस घटना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है."

डॉ नुसरत परवीन के भाई ने कहा कि मेरी बहन ने नौकरी न करने का मन बना लिया है, हालांकि मैं और मेरा परिवार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं. हम उसे कह रहे हैं कि यह किसी और की गलती थी, तो उसे बुरा क्यों लगना चाहिए और उसे किसी और की वजह से अपनी नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए?

क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे. इसी कार्यक्रम के दौरान डॉ नुसरत परवीन भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आईं. तभी नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींचा. जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोगों में गुस्सा फैल गया. विपक्ष CM नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है, जबकि मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार को महिलाओं से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार से जम्मू-कश्मीर तक हो रही है नीतीश की निंदा
इस घटना के बाद SP सांसद इकरा हसन और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है. इमारत शरिया ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से देश भर की महिलाओं से माफ़ी मांगने की अपील की है. इस बीच, मुस्लिम संगठनों के सदस्यों ने नीतीश कुमार को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इस घटना के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. विपक्षी पार्टियां भी CM नीतीश कुमार के इस्तीफ़े की मांग कर रही हैं.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Nitish Kumar Burqa ControversyMuslim woman doctor burqa incidentDr Nusrat Parveen newsbihar cm controversy

Trending news

Unsafe Drinking Water in Pakistan
साफ पानी के लिए तरस रहा पाकिस्तान, हजारों बच्चों की मौत, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
Bihar hijab Controversy
'नीतीश कुमार मांगे माफी', हिजाब विवाद पर इमारत शरिया का कड़ा ऐतराज
over Mohammad Atahar Mob Lynching
मोहम्मद अतहर के कातिलों को दी जाए सजा, CPI-ML ने पूरे बिहार में किया प्रदर्शन
balrampur news
UP: बलरामपुर में फर्जी एफिडेविट पर क्लर्क नियुक्ति, मदरसा प्रिंसिपल समेत दो पर FIR
Gaza Heavy Rain Crisis
Gaza: कुदरत की मार के बीच इजरायली सेना का कहर, फिलिस्तीनियों की दोहरी त्रासदी
Nitish Kumar Hijab Controversy
माफी नहीं मांगा तो करेंगे हमला...हिजाब विवाद पर CM नीतीश को पाकिस्तान से मिली धमकी
Supreme Court on Dowry
'इस्लाम में दहेज...', महिला को जिंदा जलाने के केस में HC के आदेश पर SC की दो टूक
CAIR Lawsuit Florida
US के इस मुस्लिम सिविल राइट्स ग्रुप पर ‘आतंकी’ ठप्पा; डेसेंटिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचा
Nitish Kumar Hijab Controversy
सिर्फ हिजाब छुआ है, कुछ और छु लेते तो... CM नीतीश के समर्थन में UP का मंत्री
Narges Mohammadi Health Update
नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत, परिवार का गंभीर आरोप