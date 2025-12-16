Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3042471
Zee SalaamIndian Muslim

महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचकर फंस गए CM नीतीश, मुस्लिम उलेमा ने की ये बड़ी मांग

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आयोजन में डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते हुए उनके चेहरे से जबरन पर्दे को खींचकर हटा दिया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मुस्लिम उलेमा नीतीश कुमार से इस घटना के लिए बिना सफाई दिए सीधे तौर पर माफी मांगने को कहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:55 AM IST

Trending Photos

महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचकर फंस गए CM नीतीश, मुस्लिम उलेमा ने की ये बड़ी मांग

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (15 दिसंबर) को आयुष डॉक्टरों की नियुक्ती पत्र बांटने के दौरान ऐसी अपमानजनक हरकत की, जिससे देश भर के मुस्लिम समाज में आक्रोश उत्पन्न हो गया है. इस आयोजन में नुसरत परविन भी अपनी नियुक्ती पत्र प्राप्त करने आईं थीं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ती पत्र देते हुए उसके चेहरे से हिजाब को जबरन हटा दिया, जिससे वहां मौजूद लोग चौंक गए. 

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोग और उलेमा-ए-किराम ने सख्त प्रतिक्रिया दी है. इस घटना पर कारी इशहाक गोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने की हरकत से जरूर पूरे देश का खून खौल उठा होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह इस घटना के लिए सीधे तौर पर देश से मांफी मांगें. 

बता दें कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर पिछले कुछ सालों से ही कई सवाल उठते आए हैं. उन्होंने सार्वजनिक सभावाओं में कई बार असामान्य हरकत की है, जिसको लेकर विपक्षी नेता उनका मजाक बनाते रहे हैं. लेकिन इस बार सवाल एक महिला की गरिमा की है, किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार सहने लायक नहीं है, खास कर जब यह हरकत एक राज्य के मुखिया ने की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

आयुष डॉक्टरों की नियुक्ती पत्र बांटने का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित किया गया था. इस आयोजन में डॉक्टर नुसरत परवीन भी अपनी नियुक्ती पत्र लेने पहुंची थी. डॉक्टर नुसरत परवीन ने नकाब पहन रखा था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ती पत्र देते हुए डॉक्टर नुसरत के चेहरे से पर्दे को जबरन हटा दिया. इसी घटना को लेकर बवाल मच गया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Nitish Kumar Hijab pull down Incidentminority newsToday News

Trending news

Pahalgam terror attack
पहलगाम आतंकी हमले में NIA का बड़ा एक्शन, 7 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल
PM Modi Jordan Meeting
अम्मान में पीएम मोदी–किंग अब्दुल्ला की मुलाकात, 5 बिलियन डॉलर का होगा कारोबार
West Bengal Babri Masjid Controversy
कानून के खिलाफ बंगाल में बन रही है बाबरी मस्जिद, हिंदूवादी संगठन ने की बड़ी मांग
Pakistan News
मानवाधिकार दिवस पर दिखा Pak फौज का काला चेहरा, बलोच परिवार के 4 लोग रातों-रात गायब
Haj 2025
हज 2026 के लिए उलटी गिनती शुरू; इस डेट से पहले बुकिंग नहीं की तो बढ़ सकती है मुश्किल
ENBA Award 2024
ENBA 2024 अवॉर्ड में Zee के खाते में 91 पुरस्कार; उर्दू में No 1 पर सलाम टीवी
Himachal Pradesh News
डेडलाइन से पहले हिन्दू संगठन संजौली मस्जिद के ऊपरी मंजिल को हटाने के लिए बेचैन!
Bihar News
नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम नीतीश की आपत्तिजनक हरकत, महिला के चेहरे से हटाया हिजाब
Delhi News
Delhi ब्लास्ट फंडिंग जांच तेज, अल फलाह यूनिवर्सिटी के VC पर साकेत कोर्ट का बड़ा आदेश
Odisha news
सोनिया गांधी से गुस्ताखी! कांग्रेस ने ओडिशा के पूर्व MLA मोकीम को पार्टी से निकाला