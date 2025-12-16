महिला डॉक्टर के चेहरे से नकाब खींचकर फंस गए CM नीतीश, मुस्लिम उलेमा ने की ये बड़ी मांग

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक आयोजन में डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते हुए उनके चेहरे से जबरन पर्दे को खींचकर हटा दिया. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मुस्लिम उलेमा नीतीश कुमार से इस घटना के लिए बिना सफाई दिए सीधे तौर पर माफी मांगने को कहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (15 दिसंबर) को आयुष डॉक्टरों की नियुक्ती पत्र बांटने के दौरान ऐसी अपमानजनक हरकत की, जिससे देश भर के मुस्लिम समाज में आक्रोश उत्पन्न हो गया है. इस आयोजन में नुसरत परविन भी अपनी नियुक्ती पत्र प्राप्त करने आईं थीं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ती पत्र देते हुए उसके चेहरे से हिजाब को जबरन हटा दिया, जिससे वहां मौजूद लोग चौंक गए.
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोग और उलेमा-ए-किराम ने सख्त प्रतिक्रिया दी है. इस घटना पर कारी इशहाक गोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने की हरकत से जरूर पूरे देश का खून खौल उठा होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इस घटना के लिए कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह इस घटना के लिए सीधे तौर पर देश से मांफी मांगें.
बता दें कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर पिछले कुछ सालों से ही कई सवाल उठते आए हैं. उन्होंने सार्वजनिक सभावाओं में कई बार असामान्य हरकत की है, जिसको लेकर विपक्षी नेता उनका मजाक बनाते रहे हैं. लेकिन इस बार सवाल एक महिला की गरिमा की है, किसी भी महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार सहने लायक नहीं है, खास कर जब यह हरकत एक राज्य के मुखिया ने की है.
आयुष डॉक्टरों की नियुक्ती पत्र बांटने का आयोजन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित किया गया था. इस आयोजन में डॉक्टर नुसरत परवीन भी अपनी नियुक्ती पत्र लेने पहुंची थी. डॉक्टर नुसरत परवीन ने नकाब पहन रखा था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ती पत्र देते हुए डॉक्टर नुसरत के चेहरे से पर्दे को जबरन हटा दिया. इसी घटना को लेकर बवाल मच गया है.