नीतीश ने स्टेज पर खींचा हिजाब, तो डॉक्टर ने ठुकराई नौकरी; आखिर क्या चाहती हैं नुसरत? जानें पीछे की पूरी कहानी

Doctor Nusrat Parveen Case: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए चुने गए डॉक्टरों को सर्टिफिकेट दे रहे थे, तभी डॉक्टर नुसरत परवीन अपना सर्टिफिकेट लेने स्टेज पर गईं. उसी समय नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया. इस घटना के बाद नीतीश कुमार की काफी आलोचना हुई और उनसे माफी मांगने की मांग की गई. हालांकि, उन्होंने अभी तक इस घटना के लिए माफी नहीं मांगी है. वहीं, डॉक्टर नुसरत परवीन ने भी जॉइनिंग की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद भी नौकरी जॉइन नहीं की थी. इस बीच उनको एक और मौका और दिया गया है. अब वह जनवरी तक नौकरी ज्वाइन कर सकती हैं.

दरअसल, नए चुने गए आयुष डॉक्टरों की ज्वाइनिंग की तारीख पहले भी दो बार बढ़ाई जा चुकी है. स्वास्थ्य विभाग ने पहले इन डॉक्टरों को जनवरी तक ही नौकरी ज्वाइन करने का निर्देश दिया था. दूसरी बार यह तारीख दिसंबर तक बढ़ाई गई थी. स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कई डॉक्टरों ने निजी कारणों से नौकरी ज्वाइन नहीं की. अब उन्हें नैतिक और मानवीय आधार पर तीसरा मौका दिया जा रहा है.

विभाग ने दिया एक और मौका

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, हिजाब विवाद के बाद डॉ. नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन नहीं की है और न ही उन्होंने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है. डॉ. नुसरत परवीन पटना सदर अस्पताल में ज्वाइन करतीं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हिजाब खींचने की घटना के बाद उन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया है और इसमें अभी देरी हो रही है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जिन सभी नए चुने गए डॉक्टरों ने अभी तक जॉइन नहीं किया है, उन्हें जनवरी 2021 तक जॉइन करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है. जनवरी 2021 तक जॉइन नहीं करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जानी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

नुसरत ने ठुकरा दी नौकरी

डॉक्टर नुसरत मामले पर सियासी एक्सपर्ट ताबिश हसन का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम लड़की नुसरत का हिजाब खींचा था. अब नुसरत ने बिना केस किए नीतीश कुमार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है. नुसरत ने नीतीश कुमार की दी हुई नौकरी को साफ तौर पर ठुकरा दिया है. यही वजह है कि बिहार सरकार बार-बार नुसरत परवीन को नौकरी जॉइन करने का मौका दे रही है, लेकिन नुसरत ऐसा करने से मना कर रही है.