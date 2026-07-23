/सियासत में ईमानदारी का आखिरी चेहरा? आलमबदी की जिंदगी की वो बातें जो हर नेता को पढ़नी चाहिए

राज्य चुनें
Alam Badi Azmi Biography: आजमगढ़ की एक तंग गली से निकल कर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत में ईमानदारी का जो चराग़ 50 साल तक जलता रहा, वो अब बुझ गया है. हम बात कर रहे हैं निजामाबाद के विधायक आलमबदी आजमी की. 92 साल की उम्र, 5 बार विधायकी, और एक फूटी कौड़ी तक का घमंड नहीं लोग. यही वजह है कि लोग उन्हें विधायक नहीं, बाबा कहते थे.
देश के कई रियासतों में विधायकों की शानो शौकत, आगे-पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला, सायरन का शोर, भारी-भरकम सिक्योरिटी और लाव-लश्कर आम बात है. वहीं, निजामाबाद सीट से 5 बार विधायक रहे आलमबदी टांडा की मिल के 20 रुपये मीटर वाले कपड़े का कुर्ता पहनते थे. पैर में हवाई चप्पल, कान में 500 रूपये वाली सुनने की मशीन, और हाथ में 1200 रुपये का कीपैड वाला फोन. सियासत में आने से पहले वो एक इंजीनियर थे.
उत्तर प्रदेश के सबसे बुजुर्ग विधायक आलमबदी 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ में पैदा हुए थे. उन्होंने गोरखपुर से इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की और, फिर वहीं अच्छी-खासी नौकरी करने लगे. वह चाहते तो आज बड़ी कंपनी में होते, और हाईपेड सैलरी पर एसी की ठंडक में सूकून की जिंदगी जीते, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष की किताबें पढ़कर इतने मुतास्सिर हुए कि नौकरी को लात मार कर अवाम की खिदमत में जुटने का फैसला किया. साल 1970 का वो दौर जब गांव में बिजली का खंभा तक देखना ख़्वाब था, तब ये इंजीनियर सड़कों पर ट्रांसफार्मर और नाले के लिए लड़ रहा था.
सिर्फ दो लाख रुपये में जीता विधायकी का चुनाव
अपनी सादगी के लिए मशहूर आलमबदी ने पहली बार 1996 में निजामाबाद विधानसभा का चुनाव जीता. उन्होंने अपनी ईमानदारी, सादगी और अवाम के तईं खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया. यही वजह है कि अवाम ने उन्हें 2002, 2017, 2022 में यानी कुल 5 बार अपना नुमाइंदा चुना. सिर्फ 2007 में एक बार हारे, और हार के बाद क्या किया? अगले दिन सुबह 9 बजे फिर उसी टीन शेड के नीचे जनता का दरबार लगा लिया. इस मौके पर उन्होंने कहा, "अवाम ने आराम दिया है, तो खिदमत और करूंगा."
अब उनकी जीत का हिसाब भी सुन लीजिए. साल 2012 का चुनाव जब 5-5 करोड़ में लड़ा जा रहा था, आलमबदी साहब ने सिर्फ 2 लाख में निपटा दिया. जीतने के बाद जहां विधायक महंगी गाड़ियों या ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सवार होकर सफर करते हैं, वहीं आलमबदी लखनऊ जाने के लिए एक खटारा सेकेंड हैंड एम्बेसडर कार इस्तेमााल करते थे.
उनकी एम्बेसडर कार पूरे आजमगढ़ में मशहूर थी, क्योंकि वो चलती कम थी, रुकती ज्यादा थी. कभी बीच बाजार में तेल खत्म, कभी इंजन फेल. बाद में एक पुरानी बोलेरो खरीद, लेकिन उसमें डीजल डलवाने के पैसे नहीं होते थे. ऐसे हालत में वह सफर करने के लिए कार्यकर्ताओं की मदद लेते थे. वह किसी कार्यकर्ता की बाइक पर पीछे बैठ जाते, या सड़क से गुजरती कोई गाड़ी रोक कर लिफ्ट ले लेते. विधानसभा सत्र में जाना हो तो यूपी रोडवेज की सरकारी बस में विधायक का पास दिखा कर चले जाते थे.
आलमबदी आजमी का घर कैसा है?
अब आप सोचिए, ऐसे इंसान का घर कैसा रहा होगा? आजमगढ़ की गलियों में उनका मकान कोई खास नहीं था. आमतौर पर साधारण घरों की तरह दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं हुई थी. इस मुफलिसी में वह खुश रहते थे. हां, उनके घर पर एक छोटा सा तिरंगा जरूर टंगा रहता था. उनका न कोई सिक्योरिटी गार्ड था, और ना कोई पीए की फौज थी जो हर काम का हिसाब किता रखे. छोटा बेटा ही उनका पीए था, लेकिन मजाल है कि वो बदी साहब से पूछे बिना किसी का फोन भी उठा ले. सुबह उठ कर खुद झाड़ू लगाते थे. कोई मिलने आता तो घर में नौकर नहीं, बेटा-पोता घर में मौजूद आम से कप में काली चाय पकड़ा देते थे.
इन सबके बावजूद लोगों को उनकी ईमानदारी खूब भाती थी, और इसकी चर्चा अक्सर देश के कई हिस्सों में होती थी. वो कहते थे, "ना मैं कमीशन खाता हूं, ना मेरे बेटों को खाने देता हूं." ठेकेदार उनकी निधि का काम लेने से डरते थे, क्योंकि बदी साहब खुद खड़े हो कर गिट्टी डलवाते थे, जरा सी कमी हुई तो कॉन्टैक्टर की पेमेंट रोक कर ब्लैकलिस्ट करवा देते थे.
हिंदुस्तान "विविधता में एकता" और "वसुधैव कुटुंबकम" के लिए मशहूर है, और आलमबदी ने इसको आम जिंदगी में करके दिखा दिया. उन्होंने अपने इलाके में शहीदों के नाम पर 4 गेट बनवाए, चारों गैर-मुस्लिम शहीदों के नाम पर. उन्होंने कहा, "मोहब्बत से ही नई नस्ल सीखेगी." यही वजह है कि सिर्फ हर तबके और उम्र के लोग उनकी इज्जत करते थे. उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे. बीजेपी के सीनियर नेता और यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत कई ऐसे नेता जो उनके कायल हैं.
क्यों कहा गया है आलमबदी को "पूर्वांचल का गांधी"?
मरहूम आलमबदी के सियासी और सामाजिक कद का अंताजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें "पूर्वांचल का गांधी" लकब दिया गया. इसका जिक्र मशहूर शिक्षाविद् और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आसिफ उमर ने अपनी पुस्तक "पूर्वांचल का गांधी: आलम बदी आजमी" में किया है. डॉ आसिफ उमर के मुताबिक, आलमबदी आजमी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि ईमानदारी, सादगी, जनसेवा और गांधीवादी मूल्यों को जीवंत प्रतीक के रूप में पेश किया है.
एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आसिफ उमर के मुताबिक, आलमबदी साहब ने लगभग तीन दशकों तक विधायक रहने के बावजूद सत्ता को कभी निजी फायदे का जरिया नहीं बनाया. उन्होंने अपना पूरी जिंदगी गरीबों, किसानों, मजदूरों और समाज महरूम लोगों के खिदमत में वक्फ कर दिया. उन्होंने आलमबदी की सियासी जिंदगी को बहुत करीब से देखा, और उस पर शोध किया है.
डॉक्टर आसिफ कहते हैं, "सियासत में बढ़ते हुए मुफादपरस्ती और बदउनवानी के दौर में आलमबदी आजमी की जिंदगी, अवामी जिंदगी के लिए एक मिसाली नमूना है, क्योंकि उन्होंने ओहदे, शोहरत और सहूलतों से बढ़कर अवाम के एतमाद, अखलाकियात और इंसानी अकदार को अहमियत दी. यही वजह है कि डॉक्टर आसिफ उमर ने उन्हें "पूर्वांचल का गांधी" करार देकर खिराज-ए-तहसीन पेश किया है और उनकी शख्सियत को आने वाली नस्लों के लिए तहरीक व रहनुमाई का सरचश्मा बताया है."
यूपी कैबिनेट में वजीर का ओहदा ठुकराया
आलमबदी आजमी ने अपने लंबे सियासी करियर में कभी किसी बड़े ओहदे का लालच नहीं किया. उनका एक किस्सा बहुत मशहूर है. पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने एक बार पूछा, "बदी भाई, ऐसा क्या करूं कि लोग मुझे हमेशा याद रखें?" बदी साहब ने कहा, "नेताजी, एक हुक्म निकाल दीजिए. आपका जो विधायक- वजीर चुनाव से पहले जिस मकान में रहता था, जीतने के बाद भी उसी में रहेगा. बंगला नहीं लेगा, कोठी नहीं लेगा, लाल बत्ती नहीं लगाएगा. अगर ऐसा हो गया तो अवाम आपको कभी नहीं भूलेगी." उनकी यह बात सुनकर मुलायम सिंह हंस पड़े और बोले, "बदी भाई, मैं तो कर दूं, लेकिन आजकल तो लोग इसी बंगले-गाड़ी के लिए ही तो चुनाव लड़ते हैं."
इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और वर्तमान में समावाजादी पार्टी के कौमी सद्र और पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ने उन्हें अपनी हुकूमत में वजीर बनने की गुजारिश की. हालांकि, आलमबदी ने दोनों दिग्गजों की गुजारिश को बड़े ही साफगोई के साथ मना कर दिया. उन्होंने कहा, "अगर मैं वजरी बन गया तो लखनऊ का हो जाऊंगा. निजामाबाद का कौन रहेगा? किसी नौजवान को दे दीजिए."
आलमबदी के बेटे जिंदगी गुजारने के लिए करते हैं मजदूरी!
अब बात करते हैं, आलमबदी आजमी के परिवार की. उनके 6 बेटे हैं. आमतौर पर सियासत में विधायक की औलादें ही उनकी अगली वारिस होती हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्ट है. उन्होंने अपने ओहदे का कभी फायदा नहीं उठाया. उनका एक बेटा 15 हजार रुपये महाना की प्राइवेट नौकरी करता है. दूसरे बेटे की छोटी सी फर्नीचर की दुका है, और बाकी के तीन बाहर मजदूरी करते हैं. चुनाव में उनकी बच्चें काम छोड़कर वालिद का प्रचार करते हैं, और पर्चे बांटते थे.
बेटे ने बताया मरहूम आलमबदी की सेहत का राज
उनके घर के एक फर्द ने कहा, "अब्बा की सादगी से हम परेशान हैं." वह 92 साल की उम्र में अपने विधानसभा का दौरा करते थे, और तरक्की के कामों की निगरानी करते थे. उनके एक बेटे ने बताया कि "वालिद साहब इस उम्र में भी फिट थे. उनकी सेहत का राज था, दो रोटी, दो अंडे, दो गिलास दूध. कम खाओ, पैदल चलो, खूब पानी पियो."
"टीचर्स एक्सीलेंस अवॉर्ड" से सरफराज डॉक्टर आसिफ उमर के मुताबिक, "आज वह इस दुनिया से रुख्सत हो गए, मगर आजमगढ़ की मशहूर ब्लैक पॉटरी की तरह, जो काली मिट्टी से जन्म लेकर भी अपनी चमक बरकरार रखती है, आलम बदी भी सियासत की तल्ख़ और तारीक हकीकतों के दरमियान एक जगमगाते हुए हीरे की मानिंद थे." वह आगे कहते हैं, "ऐसे लोग अब पैदा नहीं होते, बस यादों, रिवायतों और लोगों के दिलों में जिंदा रह जाते हैं."