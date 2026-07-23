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सियासत में ईमानदारी का आखिरी चेहरा? आलमबदी की जिंदगी की वो बातें जो हर नेता को पढ़नी चाहिए

Alam Badi Azmi Political Story: उत्तर प्रदेश के सबसे उम्रदराज विधायक आलमबदी का 22 जुलाई को इंतकाल हो गया. वह अपनी सादगी, ईमानदारी के लिए मशहूर थे. उत्तर प्रदेश के सबसे बुजुर्ग विधायकों में शामिल और पांच बार निजामाबाद से विधायक रहे आलमबदी आजमी, 92 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए. वह अपनी सादगी, ईमानदारी और अवामी खिदमत के लिए मशहूर थे. उन्हें मंत्री जैसे बावकार पद को ठुकरा दिया. इन्हीं खूबियों की वजह से उन्हें 'पूर्वांचल का गांधी' कहा जाता था.

Written ByShoeb Salmani
Published: Jul 23, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:30 PM IST
सियासत में ईमानदारी का आखिरी चेहरा? आलमबदी की जिंदगी की वो बातें जो हर नेता को पढ़नी चाहिए
Image Credit: &quot;पूर्वांचल के गांधी&quot; के नाम से आलमबदी आजमी (फाइल फोटो)

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Shoeb Salmani

Shoeb Salmani

शोएब सलमानी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से ताल्लुक रखते हैं, जिसे भगवान राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की तपोभूमि मानी जाती है. शोएब पिछले 3 सालों से  Zee Media Network के Salaam TV में Social Media Senior Executive की हैसियत से जुड़े  हैं. उन्हें डिजिटल और सोशल मीडिया में काम करने का 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. Zee से पहले उन्होंने The Quint और Gulistan TV Network में काम किया है. शोएब सलमानी ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से टीवी जर्नलिज़्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है. इससे पहले उन्होंने सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में ग्रेजुएशन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. उन्हें राष्ट्रीय राजनीति, सामाजिक मुद्दे, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, भारतीय मुस्लिम समाज और जनहित से जुड़े मुद्दों पर खबरें करने और सोशल मीडिया कैम्पेनिंग करने में महारत हासिल हैं. शोएब सलमानी तक अपनी बात पहुंचाने का पता: Mohammad.Shoib@zeemedia.com 

 

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