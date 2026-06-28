/तेलंगाना: उर्दू पढ़ाने पर बीजेपी नेता ने काटा बवाल, पुलिस के सामने मुस्लिम टीचर को मारे थप्पड़

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Telangana News Today: समाज में टीचरों को वह मुकाम दिया जाता है, जो बच्चों की जिंदगी संवारता है. उसकी पहचान किसी भाषा, मजहब या समुदाय से नहीं, बल्कि तालीम देने के उसके दायित्व से होती है. हालांकि, बच्चों की जिंदगी संवारने और देश, समाज की तरक्की में अहम भूमिका अदा करने वाले एक टीचर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता के जरिये मारपीट, गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है.
इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. सोशल मीडिया पर नेटीजंस की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. यूजर्स का कहना है कि अब महज मुसलमान होने की वजह से किसी शख्स को प्रताड़ित करना आसान हो गया है. शासन प्रशासन भी इसमें साथ नजर आता है, और आरोपियों के समर्थन में कई संगठन भी सड़कों पर उतरकर तांडव करते नजर आते हैं.
दरअसल, तेलंगाना के निजामाबाद जिले से सामने आई एक घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, शनिवार (27 जून) को निजामाबाद जिले के आरमूर स्थित भारत चंद्र स्कूल में उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेता विद्यालय परिसर में पहुंच गए.
आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने स्कूल के प्रिंसिपल को उर्दू पढ़ाए जाने के मुद्दे पर बदसलूकी की. इस दौरान जब टीचर ने उर्दू पढ़ाने को लेकर बीजेपी नेताओं के सामने सफाई देने को कीशिश की तो वह आग बबूला हो उठा. आरोपी ने पुलिस के सामने मुस्लिम टीचर को थप्पड़ मार दिया. यह सब पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ.
बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को उर्दू के गीत सिखाए जा रहे थे. उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा था, उनकी किताबों में उर्दू लिखी हुई थी और बच्चों के व्यवहार में भी बदलाव दिखाई दे रहा था. इन्हीं आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने स्कूल में जमकर हंगामा किया.
सियासत की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में आरमूर थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि नगर बीजेपी अध्यक्ष बालू और दूसरे लोगों के खिलाफ डराने-धमकाने, जबरन स्कूल में घुसने और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.
हैराने करने वाली बात यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल आमिर खान, उर्दू टीचर हुमा और स्कूल कोरेस्पॉन्डेंट मल्लैया के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. उन पर बिना इजाजत उर्दू पढ़ाने का आरोप लगाया गया है. इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत अलग-अलग ग्रुपों के बीच वैमनस्य बढ़ाने से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है. हैरान करने वाली बात यह कि अगर स्कूल में उर्दू पढ़ाने की इजाजत नहीं थी, तो उर्दू टीचर की सरकारी स्कूल में पोस्टिंग कैसे थी.
पुलिस ने फिलहाल किसी भी पक्ष की गिरफ्तारी नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसी घटना से जुड़ा एक और आरोप सामने आया है. जियारत नगर के रहने वाले उर्दू टीचर आमिर का कहना है कि जब वह स्कूल मैनेजमेंट के निर्देश पर बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे थे, तभी उनके साथ पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मारकर अभद्र व्यवहार किया गया. उनका कहना है कि वह सिर्फ स्कूल के जरिये सौंपी गई अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे.