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तेलंगाना: उर्दू पढ़ाने पर बीजेपी नेता ने काटा बवाल, पुलिस के सामने मुस्लिम टीचर को मारे थप्पड़

BJP Leader Attack Urdu Teacher: तेलंगाना में के निजामाबाद में उर्दू पढ़ाने को लेकर स्कूल में बीजेपी नेता ने जमकर हंगामा किया. आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने स्कूल परिसर में घुसकर प्रिंसिपल और टीचर से बदसलूकी की और पुलिस के सामने थप्पड़ मारा. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है. हालांकि, पुलिस ने अब स्कूल के दो टीचरों और कोरेस्पॉन्डेंट पर ही केस दर्ज कर लिया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 28, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:42 AM IST
तेलंगाना: उर्दू पढ़ाने पर बीजेपी नेता ने काटा बवाल, पुलिस के सामने मुस्लिम टीचर को मारे थप्पड़
Image Credit: बीजेपी नेता ने उर्दू पढ़ाने वाले मुस्लिम टीचर को मारे थप्पड़ Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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