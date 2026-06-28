/तेलंगाना: उर्दू पढ़ाने पर बीजेपी नेता ने काटा बवाल, पुलिस के सामने मुस्लिम टीचर को मारे थप्पड़

पुलिस ने फिलहाल किसी भी पक्ष की गिरफ्तारी नहीं की है. अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसी घटना से जुड़ा एक और आरोप सामने आया है. जियारत नगर के रहने वाले उर्दू टीचर आमिर का कहना है कि जब वह स्कूल मैनेजमेंट के निर्देश पर बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे थे, तभी उनके साथ पुलिस की मौजूदगी में थप्पड़ मारकर अभद्र व्यवहार किया गया. उनका कहना है कि वह सिर्फ स्कूल के जरिये सौंपी गई अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे थे.