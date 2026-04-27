आजमगढ़: M.Tech स्टूडेंट फहद छूट्टी बिताने आया था घर, भाई के बदले उठाकर ले गई पुलिस

Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस घटना से जुड़ी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें थाना प्रभारी एक घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. पुलिस का यह रूप देखकर लोग सहम गए.

पूरा मामला आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी हिरेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में पुलिस की एक टीम एक गो-तस्कर के घर पर दबिश देने गई थी. इस दौरान थाना प्रभारी ने आरोपी के घर पहुंच कर उसके घर का दरवाजा कथित तौर पर तोड़ने की कोशिश की.

थाना प्रभारी ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश

निजामाबाद थाना प्रभारी के जरिये दरवाजे पर हमला कर तोड़ने की कोशिश करने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी अपने जूते से कई बार दरवाजे पर जोर-जोर से वार कर रहे हैं. इस दौरान मौके पर कई अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे.

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इसकी वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह बातें होने लगी है, और नेटीजंस ने पुलिस की इस तरह की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. पुलिस की किरकिरी होता देख अब कई सीनियर अधिकारी पूरे मामले की लीपापोती में जुट गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई गो-तस्करी के एक मामले में की जा रही थी. इस मामले में चार आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी मोहम्मद अहमद, जो फरीहा का रहने वाला है, अभी फरार चल रहा है. उसके खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया गया है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

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मिली जानकारी के मुताबिक, फरार आरोपी का भाई मोहम्मद फहद भोपाल की भाभा यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में एमटेक का छात्र है. वह 10 अप्रैल 2026 को परीक्षा देने के बाद अपने घर फरिहा, निजामाबाद आया था. बताया जाता है कि 20 अप्रैल की सुबह थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ उसके घर पहुंचे और दरवाजे को जूते और डंडे से पीटना शुरू कर दिया. काफी देर बाद जब मोहम्मद फहद घर से बाहर निकला, तो पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई.

आरोपी के भाई को पुलिस ने 16 घंटे थाने में बैठाया

परिजनों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, मोहम्मद फहद को लगभग 16 घंटे तक थाने में रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया. इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. अगर पुलिस इंजीनियरिंग के छात्र फहद को फरार आरोपी पर दबाव बनाने के लिए थाने लाई थी, तो फिर उसे किस आधार पर 16 घंटे हिरासत में रखा गया? आसपास के कुछ लोग इस मामले में पैसे के लेन-देन की भी चर्चा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बिना सुविधा शुल्क के थाने से रिहाई नहीं होती है.

वहीं, इस पूरे मामले पर सीओ सदर आस्था जायसवाल का कहना है कि पुलिस ने फरार आरोपी मोहम्मद अहमद की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर छापेमारी की थी. उस पर 8 मुकदमें दर्ज हैं. उनका यह भी कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सोशल मीडिया पर यह भ्रामक वीडियो फैलाई जा रही है.

आरोपी के भाई को थाने में बैठाना सही या गलत?

अब बात करते हैं कि क्या मोहम्मद फहद की गिरफ्तारी जायज थी. मोहम्मद फहद को पुलिस के जरिये करीब 16 घंटे तक थाने में बैठाए रखने का मामला सामने आने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई कानूनन सही थी या नहीं. भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर देखें तो इस तरह की कार्रवाई कई गंभीर कानूनी सवाल खड़े करती है.

कानून क्या कहता है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर शख्स को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है. इसका मतलब है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता. वहीं आर्टिकल 22 के मुताबिक, अगर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे वजह बताना और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरुरी है.

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41 साफ करती है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी तभी कर सकती है, जब उसके पास ठोस आधार या उचित संदेह हो. अगर गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो धारा 41A के तहत शख्स को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए, न कि उसे थाने में घंटों बैठाकर रखा जाए. इसके अलावा धारा 57 कहती है कि किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के हिरासत में नहीं रखा जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती हैं?

Joginder Kumar vs State of Uttar Pradesh में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वह कानूनी रूप से मुमकिन है, बल्कि उसके लिए उचित वजह भी होनी जरुरी है. वहीं, D.K. Basu vs State of West Bengal मामले में अदालत ने गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पुलिस के लिए सख्त दिशा-निर्देश तय किए, ताकि किसी भी तरह की मनमानी या दबाव की कार्रवाई को रोका जा सके. साथ ही Arnesh Kumar vs State of Bihar में भी गैरजरुरी गिरफ्तारी से बचने और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया गया

रिश्तेदारों को थाने में बैठाने पर क्या है कानून?

दिल्ली होई कोर्ट के वकील असज जिलानी के मुताबिक, किसी भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आरोपी के रिश्तेदारों को पकड़कर या दबाव बनाने के लिए थाने में बैठाया जाए. अगर पुलिस ऐसा करती है, तो इसे अवैध हिरासत माना जा सकता है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है.

उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद फहद को बिना किसी स्पष्ट आरोप, नोटिस या कानूनी आधार के 16 घंटे तक थाने में बैठाकर रखा गया, तो यह कार्रवाई कानून के दायरे में नहीं आती और इसे अवैध माना जा सकता है. हालांकि, आखिरी फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि पुलिस के पास क्या आधार और दस्तावेज मौजूद थे, और क्या उन्होंने CrPC की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया या नहीं.

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