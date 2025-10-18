Nizamuddin दरगाह पर बिना इजाजत कैसे हो रहा जश्ने चिरागां? RSS संगठन MRM के खिलाफ शिकायत दर्ज

Nizamuddin Dargah Jashn-E-Charaga: दिल्ली की मशहूर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर शनिवार शाम 5 बजे आरएसएस के संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (MRM) के जरिए आयोजित किए जाने वाले 'जश्न-ए-चिरागां' प्रोग्राम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दरगाह कमेटी ने इस प्रोग्राम को रोकने की मांग करते हुए हजरत निजामुद्दीन थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दरगाह कमेटी से कोई इजाजत नहीं ली, फिर भी मीडिया और आम लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है.

कमेटी की इजाजत के बगैर हो रहा प्रोग्राम?

दरगाह के प्रभारी काशिफ निज़ामी ने बताया कि जब दरगाह कमेटी को इस प्रोग्राम की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत पुलिस से संपर्क करने और कार्यक्रम को रुकवाने का फैसला किया. इसी के तहत दरगाह कमेटी ने हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें जश्न-ए-चराग़ां समारोह को रोकने की मांग की गई है.

काशिफ निजामी ने बताया कि पिछले साल भी इसी तरह का प्रोग्राम दरगाह पर आयोजित किया गया था, उस दौरान बैनर लगाए गए थे और नारे भी लगाए गए थे. वह कार्यक्रम भी दरगाह कमेटी की इजाजत के बगैर हुआ था. बता दें, एमआरएम कई सालों से यहां प्रोग्राम करता आ रहा है.

दरगाह पर नहीं है राजनीति की कोई जगह

दरगाह के प्रभारी ने कहा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर सभी धर्मों के लोग आते हैं- हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई. जो यहां दुआएं मांगते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं. उन्होंने कहा कि दरगाह को हमेशा राजनीति से दूर रखने की कोशिश की गई है और यहां किसी भी प्रकार के राजनीतिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाती. काशिफ निजामी ने आगे कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जश्न-ए-चराग़ां कार्यक्रम पूरी तरह राजनीतिक मकसद से प्रेरित है, इसलिए उन्होंने पुलिस से इसे रोकने की मांग की है.