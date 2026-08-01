/पुलिस भर्ती परीक्षा में हिजाब-नकाब पर नहीं होगी रोक, कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान

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Karnataka News: पिछले कुछ सालों से तालीमी इदारों और एग्जाम सेंटर्स पर हिजाब, नाकाब और दीगर मजहबी कपड़े और चिन्हों को पहनने पर विवाद खड़ा हो जाता है. इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने शनिवार (1 अगस्त) को स्पष्ट किया कि आगामी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान धार्मिक पहनावा पहनने पर कोई रोक नहीं है और उन्होंने उम्मीदवारों से गलत जानकारी से गुमराह न होने की अपील की.
प्रियांक खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस सरकार ने यह यकीनी बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित की जाए, ताकि उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके. उन्होंने कहा, "सूबे की कांग्रेस सरकार ने स्टूडेंट्स के भविष्य को मजबूत करने और पूरी पारदर्शिता यकीनी बनाने की प्रतिबद्धता के साथ इस साल की भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं."
गृह मंत्री ने बताया कि उम्मीदवारों के हॉल टिकट में इजाजत लेने और प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट पहले ही साफ तौर पर बता दी गई है. उन्होंने सभी उम्मीदवारों से निर्धारित ड्रेस कोड और परीक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की. धार्मिक पहनावे से संबंधित नियमों को स्पष्ट करते हुए खड़गे ने कहा कि जो उम्मीदवार मजहबी कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते वे जरूरी सुरक्षा और पहचान सत्यापन प्रक्रिया से गुजरने के लिए परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचें.
उन्होंने कहा, "किसी भी मजहबी पहनावे पर कोई प्रतिबंध नहीं है. मजहबी पोशाक पहनने वाले उम्मीदवारों को जरूरी सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद परीक्षा लिखने की अनुमति दी जाएगी." उन्होंने आगे कहा, "जो लोग धार्मिक पहनावा पहनकर परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा शुरू होने से 2.30 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा और जांच करवानी होगी; उनके लिए परीक्षा देने की व्यवस्था की गई है." खड़गे ने नौकरी के उम्मीदवारों से अफवाहों या गलत जानकारी से भ्रमित न होने का आग्रह किया और उन्हें आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया.
उन्होंने कहा, "मैं सभी उम्मीदवारों से अपील करता हूं कि वे भ्रमित न हों और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करें। मैं नौकरी के सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ." यह स्पष्टीकरण परीक्षा केंद्रों पर ड्रेस कोड के नियमों को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले आया है. सूबे की सरकार का कहना है कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी और यह यकीनी बनाया जाएगा कि उम्मीदवारों के मजहबी पहनावे पर रोक लगाए बिना जरूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए.