Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /पुलिस भर्ती परीक्षा में हिजाब-नकाब पर नहीं होगी रोक, कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान

पुलिस भर्ती परीक्षा में हिजाब-नकाब पर नहीं होगी रोक, कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान

Karnataka News: कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में हिजाब, नकाब या दीगर मजहबी पहनावे पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि मजहबी पोशाक पहनने वाले उम्मीदवार सुरक्षा जांच पूरी कर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. उन्होंने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 01, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:41 PM IST
पुलिस भर्ती परीक्षा में हिजाब-नकाब पर नहीं होगी रोक, कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान
Image Credit: AI निर्मित फोटो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नमाज के बाद बरसी गोलियां, पाकिस्तान में मजहबी रहनुमा के कत्ल से सनसनी
2
3
4
5