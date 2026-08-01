/पुलिस भर्ती परीक्षा में हिजाब-नकाब पर नहीं होगी रोक, कर्नाटक सरकार का बड़ा ऐलान

गृह मंत्री ने बताया कि उम्मीदवारों के हॉल टिकट में इजाजत लेने और प्रतिबंधित वस्तुओं की लिस्ट पहले ही साफ तौर पर बता दी गई है. उन्होंने सभी उम्मीदवारों से निर्धारित ड्रेस कोड और परीक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की. धार्मिक पहनावे से संबंधित नियमों को स्पष्ट करते हुए खड़गे ने कहा कि जो उम्मीदवार मजहबी कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी जाएगी, बशर्ते वे जरूरी सुरक्षा और पहचान सत्यापन प्रक्रिया से गुजरने के लिए परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचें.