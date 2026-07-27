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भोजशाला में जुमे की नमाज पर अब भी सस्पेंस, मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन का प्रस्ताव ठुकराया

Bhojshala News: मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के पास जुमे की नमाज के लिए तय की गई जगह को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. प्रशासन के प्रस्ताव को खारिज करते हुए मुस्लिम समुदाय ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नमाज़ की जगह परिसर के बिल्कुल पास तय की जाए.

Written BySalaam Tv Digital TeamEdited ByTauseef Alam
Published: Jul 27, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:27 PM IST
भोजशाला में जुमे की नमाज पर अब भी सस्पेंस, मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन का प्रस्ताव ठुकराया

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