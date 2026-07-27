/भोजशाला में जुमे की नमाज पर अब भी सस्पेंस, मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन का प्रस्ताव ठुकराया

राज्य चुनें
Bhojshala News: धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स के पास जुमे की नमाज को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज़िला प्रशासन मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज़ की जगह तय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है. शुरू में प्रशासन ने भोजशाला से लगभग एक किलोमीटर दूर '40 पीर दरगाह' के पास एक वैकल्पिक जगह का प्रस्ताव दिया था. लेकिन, मुस्लिम समुदाय ने इसे ठुकरा दिया. उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नमाज़ के लिए तय जगह भोजशाला कॉम्प्लेक्स के ठीक बगल में या उसके बिल्कुल पास होनी चाहिए.
अब प्रशासन ने '40 पीर दरगाह' से लगभग 500 मीटर पहले एक और जगह को वैकल्पिक विकल्प के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया है. आबकारी विभाग के डिस्टिलरी वेयरहाउस के पास मौजूद इस ज़मीन को JCB मशीनों से समतल किया जा रहा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर खुले में नमाज़ पढ़ी जा सके. हालांकि, प्रशासन ने अभी तक इस जगह को अंतिम रूप नहीं दिया है और न ही मुस्लिम समुदाय ने इसके लिए अपनी सहमति दी है.
मुस्लिम समुदाय क्यों है नाराज
मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि अब्दुल समद पहले ही कह चुके हैं कि नमाज़ की व्यवस्था को लेकर प्रशासन के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही और उसमें उनकी मांगों के मुताबिक कोई जगह नहीं मिल पाई. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक कोई सही जगह नहीं दी गई, तो वे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे. असल में वे इस मामले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं. उन्होंने यह भी साफ़ किया कि जब तक प्रशासन कोई खास और पक्की जगह नहीं देता, तब तक मुस्लिम समुदाय शुक्रवार की नमाज नहीं पढ़ेगा.