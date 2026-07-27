/भोजशाला में जुमे की नमाज पर अब भी सस्पेंस, मुस्लिम समुदाय ने प्रशासन का प्रस्ताव ठुकराया

Bhojshala News: धार में भोजशाला कॉम्प्लेक्स के पास जुमे की नमाज को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज़िला प्रशासन मुस्लिम समुदाय के लिए नमाज़ की जगह तय करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई है. शुरू में प्रशासन ने भोजशाला से लगभग एक किलोमीटर दूर '40 पीर दरगाह' के पास एक वैकल्पिक जगह का प्रस्ताव दिया था. लेकिन, मुस्लिम समुदाय ने इसे ठुकरा दिया. उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नमाज़ के लिए तय जगह भोजशाला कॉम्प्लेक्स के ठीक बगल में या उसके बिल्कुल पास होनी चाहिए.