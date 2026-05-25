“बकरा लेकर अंदर घुसे तो...”, मुंबई के इस सोसाइटी में कुर्बानी की इजाजत नहीं, पुलिस अलर्ट

Mumbai News: मुंबई में बकरीद से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है. मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके की जेपी नॉर्थ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में इस बार पुलिस ने एक अनोखा फ्लैग मार्च निकाला. बताया जा रहा है कि यह मार्च बकरीद के दौरान किसी भी तरह के विवाद, तनाव या कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए किया गया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले कुछ सालों से बकरीद के समय सोसाइटी में बकरा लाने और कुर्बानी को लेकर विवाद की स्थिति बनती रही है. इसी वजह से इस बार प्रशासन ने पहले से ही सख्ती बढ़ा दी है. पुलिस टीम लगातार सोसाइटी के अलग-अलग हिस्सों में घूमकर निगरानी कर रही है.

एक हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने बताया है कि पिछले साल ही एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें साफ कहा गया था कि आने वाले साल के दौरान इस सोसाइटी के भीतर किसी भी प्रकार की पशु बलि की अनुमति नहीं होगी. इसके बावजूद कुछ लोगों ने इस साल पशु बलि देने के उद्देश्य से सोसाइटी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास किया है. इसी वजह से निजी बाउंसर और हमारी टीम के सदस्य कड़ी निगरानी रख रहे हैं और हम प्रत्येक वाहन की गहन जांच करने के बाद ही सोसाइटी में प्रवेश की अनुमति दे रहे हैं. वहीं, अधिकारी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि त्योहार के दौरान किसी तरह का झगड़ा या विवाद न हो. फ्लैग मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों ने सोसाइटी परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

प्राइवेट बाउंसरों की हुई है तैनाती

इसके अलावा सोसाइटी के सभी एंट्री और एग्जिट गेट्स पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि प्राइवेट बाउंसरों की भी तैनाती की गई है. ये बाउंसर और सुरक्षाकर्मी आने-जाने वाली गाड़ियों की जांच कर रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति छुपाकर जानवर को सोसाइटी के अंदर न ले जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सोसाइटी में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद माहौल थोड़ा तनावपूर्ण भी बताया जा रहा है.

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कब है बकरीद?

भारत में इस साल बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी. मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों ने आधिकारिक तौर पर इस तारीख की घोषणा तब की, जब दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में 'ज़ुल-हिज्जा' का चांद नज़र नहीं आया. ईद-उल-अज़हा, इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने 'ज़ुल-हिज्जा' के 10वें दिन मनाई जाती है. यह त्योहार ईद-उल-फितर के लगभग दो महीने और नौ दिन बाद आता है. इस्लाम में इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व माना जाता है.