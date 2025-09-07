BJP में मुसलमानों की कोई जगह नहीं, Alisha Abdullah का BJP पर गंभीर इल्जाम

BJP News: बीजेपी की पदाधिकारी लिस्ट को लेकर पार्टी की कार्यकर्ता और कार रेसर अलीशा अब्दुल्ला ने नाराज़गी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में पार्टी की अलग-अलग यूनिट्स के लिए 4 सितंबर को घोषित पदाधिकारियों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है.

अलीशा का खुद की पार्टी पर हमला

अलीशा अब्दुल्ला ने कहा कि अल्पसंख्यकों को कोई प्रतिनिधित्व न मिलना निराशाजनक है. उन्होंने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुई थीं. उनके मुताबिक, पार्टी में न धर्म, न जाति, केवल मेहनत की स्पष्ट सोच थी.

अलीशा के हाथ लगी निराशा

हालांकि, अब अलीशा को निराशा हाथ लगी है. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखते हुए उन्होंने कहा, "यह बहुत निराशाजनक है. मैंने तीन साल दिन-रात इस पार्टी के लिए काम किया. यह साबित करता है कि मुसलमानों के लिए यहां कोई जगह नहीं. 28 अध्यक्षों में न तो ईसाई हैं और न ही मुस्लिम."

लगाया गंभीर आरोप

उन्होंने पार्टी के संगठन महासचिव केसवन विनायकम पर उन्हेंअपमानित करने का भी आरोप लगाया. इसी बीच, चेन्नई एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में नागेन्थ्रन ने कहा कि अल्पसंख्यकों को बीजेपी में पद दिए गए हैं. उन्होंने अपने बेटे की नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा कि उसे आयोजक बनाया गया है क्योंकि पहले वह युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष रह चुका है.