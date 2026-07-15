/कोलकाता एयरपोर्ट पर 4 दिनों से नहीं हो रही नमाज, अब दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी

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Kolkata News: पश्चिम बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट में मौजूद 136 साल पुरानी बांकरा मस्जिद में पिछले चार दिनों से नमाज अदा नहीं की गई है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तीन दिन पहले मस्जिद में एंट्री पर रोक लगा दी थी. लेकिन यह बैन अभी तक नहीं हटा है. इस मस्जिद को शिफ्ट करने की मांग 28 सालों से की जा रही है. एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियों ने मस्जिद को शिफ्ट को लेकर सरकार को प्रस्ताव सौंपा थी. लेकिन पिछले सरकारों ने मस्जिद को शिफ्ट करने की इजाजत नहीं दी थी. इस बीच, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद मस्जिद को शिफ्ट करने की तैयारी तेज हो गई है.
बंगाल के एक मंत्री ने मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं. मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और स्थानीय विधायक सौरव सिकदर ने कहा कि रनवे के विस्तार के लिए अब मस्जिद को शिफ्ट किया जाएगा. मंत्री के बयानों से सियासी हलचल मच गई है. वहीं, ममता बनर्जी की पार्टी TMC और पश्चिम बंगाल जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने विरोध किया है. हालांकि, मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्टिंग के लिए अभी तक कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है. मस्जिद में अभी सिर्फ लोगों की एंट्री पर बैन लगी है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, आम दिनों में CISF की सुरक्षा जांच के बाद कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट के अंदर बनी मस्जिद में 50 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत थी, हालांकि उनकी बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी. शुक्रवार को नमाज पढ़ने वालों की संख्या 80 तक पहुंच जाती थी. ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इस मामले पर चिंता जताई थी. वहां अब तीन दिनों से नमाज नहीं पढ़ी जा सकी है. वहीं, जमीयत उलेमा-ए-हिंद का कहना है कि मस्जिद 136 साल पुरानी है, जबकि एयरपोर्ट 1924 में बना था. लोग दशकों से वहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं.
सीएम सुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा?
सुवेंदु अधिकारी ने मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्टिंग को लेकर एक अहम बयान दिया है. उन्होंने कहा, "इस कदम का मकसद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. बांग्लादेश और चीन के पास होने के कारण, सुरक्षा के नजरिए से कोलकाता एयरपोर्ट की जगह बहुत अहम है. डिफेंस और ट्रांसपोर्ट हब के अंदर बिना रोक-टोक आवाजाही की इजाजत नहीं दी जा सकती."
इस वजह से हटाने की हो रही है मांग
गौरतलब है कि कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में छठे नंबर पर आता है. यहां रोजाना 60,000 से 70,000 यात्री आते-जाते हैं, और दुर्गा पूजा के दौरान यह संख्या 3,00,000 से भी ज़्यादा हो जाती है. एयरपोर्ट का दूसरा रनवे बांकरा मस्जिद के पास है, और इसे बड़ा करने का काम दशकों से रुका हुआ है. अभी दूसरे रनवे की ऑपरेशनल लंबाई घटाकर 2,832 मीटर कर दी गई है. मस्जिद अब इस रनवे से सिर्फ़ 165 मीटर की दूरी पर है. नियमों के मुताबिक, किसी भी रनवे और किसी इमारत के बीच कम से कम 240 मीटर की दूरी होनी चाहिए. इस वजह से बड़े विमानों को सिर्फ़ मुख्य रनवे पर ही निर्भर रहना पड़ता है.