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कोलकाता एयरपोर्ट पर 4 दिनों से नहीं हो रही नमाज, अब दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी

Kolkata Airport Namaz: कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनी मस्जिद में पिछले चार दिनों से नमाज़ नहीं पढ़ी गई है. इस बीच मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग तेज हो गई है और सुवेंदु अधिकारी ने भी इस मामले पर एक अहम बयान दिया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 15, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:14 PM IST
कोलकाता एयरपोर्ट पर 4 दिनों से नहीं हो रही नमाज, अब दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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