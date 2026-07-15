/कोलकाता एयरपोर्ट पर 4 दिनों से नहीं हो रही नमाज, अब दूसरी जगह शिफ्ट करने की तैयारी

इस वजह से हटाने की हो रही है मांग

गौरतलब है कि कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में छठे नंबर पर आता है. यहां रोजाना 60,000 से 70,000 यात्री आते-जाते हैं, और दुर्गा पूजा के दौरान यह संख्या 3,00,000 से भी ज़्यादा हो जाती है. एयरपोर्ट का दूसरा रनवे बांकरा मस्जिद के पास है, और इसे बड़ा करने का काम दशकों से रुका हुआ है. अभी दूसरे रनवे की ऑपरेशनल लंबाई घटाकर 2,832 मीटर कर दी गई है. मस्जिद अब इस रनवे से सिर्फ़ 165 मीटर की दूरी पर है. नियमों के मुताबिक, किसी भी रनवे और किसी इमारत के बीच कम से कम 240 मीटर की दूरी होनी चाहिए. इस वजह से बड़े विमानों को सिर्फ़ मुख्य रनवे पर ही निर्भर रहना पड़ता है.