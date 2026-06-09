Assam School Non Vegetarian Food Ban: असम के गोलपारा ज़िले के कृष्णई में हबराघाट हाई स्कूल में बीते 5 जून को बीफ (गोमांस) को लेकर आने पर बवाल हो गया. इस मामले में एक मुस्लिम छात्र को हिरासत में लिया गया और बाद में न्यायालय में पेश किया गया. छात्र की मां, जो विधवा हैं और एक स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इसके साथ ही इस मामले में चार अन्य मुस्लिम स्टूडेंट्स से भी पुलिस ने पूछताछ की. इस घटना के बाद बीते 6 जून को गोलपारा के स्कूल इंस्पेक्टर ने जिले के स्कूलों के लिए ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्कूल में कोई भी नॉन-वेजिटेरियन खाना न लाएँ.