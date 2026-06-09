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बीफ विवाद के बाद असम के स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर बैन

Assam School Non Vegetarian Food Ban: असम के गोलपारा जिले के एक स्कूल में बीफ को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. एक छात्र और उसकी मां पर कार्रवाई की गई, जबकि अन्य छात्रों से पूछताछ हुई. मामले के बाद स्कूलों में नॉन-वेज टिफिन पर रोक लगा दी गई है और विवाद अभी जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 09, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:17 PM IST
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