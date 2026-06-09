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Assam School Non Vegetarian Food Ban: असम के गोलपारा ज़िले के कृष्णई में हबराघाट हाई स्कूल में बीते 5 जून को बीफ (गोमांस) को लेकर आने पर बवाल हो गया. इस मामले में एक मुस्लिम छात्र को हिरासत में लिया गया और बाद में न्यायालय में पेश किया गया. छात्र की मां, जो विधवा हैं और एक स्थानीय स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इसके साथ ही इस मामले में चार अन्य मुस्लिम स्टूडेंट्स से भी पुलिस ने पूछताछ की. इस घटना के बाद बीते 6 जून को गोलपारा के स्कूल इंस्पेक्टर ने जिले के स्कूलों के लिए ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्कूल में कोई भी नॉन-वेजिटेरियन खाना न लाएँ.
ऑर्डर में यह भी कहा गया कि स्कूल कैंपस में सिर्फ़ वेजिटेरियन खाने की चीज़ें ही लाने की इजाज़त होगी. हालाँकि, अंडों पर कोई बैन नहीं लगाया गया है. स्टूडेंट्स अपने लंच बॉक्स में अंडे ला सकते हैं और लंच के दौरान स्कूल में खा सकते हैं. इसके अलावा, इंस्पेक्टर ने स्कूलों को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि कोई भी स्टूडेंट लंच के दौरान स्कूल कैंपस से बाहर न निकले. ऑर्डर में आगे कहा गया है कि इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन करने पर सख़्ती से निपटा जाएगा और ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, बीते 5 जून को बराघाट हाई स्कूल में कथित तौर पर एक मुस्लिम छात्र ने अपने हिंदू क्लासमेट को बीफ खाने के लिए कहा. पुलिस के मुताबिक, हिंदू स्टूडेंट के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि लड़के ने चार अन्य मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ मिलकर उनके बच्चों को बीफ खाने के लिए मजबूर किया. आरोप है कि पांच में से एक मुस्लिम स्टूडेंट ने स्कूल में बीफ खरीदा और लंच के दौरान अपने दोस्तों के साथ शेयर किया. शिकायत के मुताबिक, पांचों स्टूडेंट्स ने अपने दो हिंदू दोस्तों को भी बीफ खाने के लिए मजबूर किया.
इस मामले को संबंधित स्कूल के प्रशासन ने अपने स्तर पर सुलझाने और खत्म करने की कोशिश की. लेकिन संबंधित हिंदू छात्र ने इस मामले की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद इस मामले में हिंदूवादी संगठनों ने बवाल खड़ा कर दिया. स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी (SMDC) के अध्यक्ष सुब्रत दास ने बताया कि पांचों छात्रों को निष्कासित करने के प्रस्ताव पर आखिरी फैसला लेने के लिए मंगलवार (9 जून) को बैठक होगी.
दूसरी ओर इस मामले में स्थानीय छात्र संगठन के नेता मणिदुल इस्लाम ने आरोपों पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि छात्रों और उनके परिवारों से बातचीत के दौरान बताया गया कि लड़के आपस में खाना खा रहे थे. इसी दौरान दो अन्य सहपाठी वहां पहुंचे और उन्होंने पूछा कि वे क्या खा रहे हैं. इसके बाद मामला धीरे-धीरे बड़े विवाद में बदल गया.