दस्तावेज होने के बावजूद बंगाली मुसलमानों को पुलिस कर रही गिरफ्तार, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
Bengali Muslim: अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के बहाने बंगाली मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रहने वाले नूर आलम को गुरुग्राम पुलिस ने बांग्लादेशी होने के शक में गिरफ्तार कर लिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:40 AM IST

Bengali Muslim: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने बहुत ही खामोशी के साथ एक आदेश जारी किया, जिसके तहत देश भर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी. इस आदेश के बाद खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया. अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के बहाने बांग्ला-भाषी बोलने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, इन लोगों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं 

दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेशी होने के शक पर उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, जिनके पास भारतीय नागरिक होने के पुख्ता  सबूत हैं. इस अभियान में सबसे ज्यादा बंगाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है. 

दरअसल, गुरुग्राम के सेक्टर 34 में रहने वाले नूर आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह यहां काम करते हैं, एक रात करीब साढ़े 10 बजे मैं ड्यूटी से अपने रूम पर लौटा और खाना खा रहा था, उसी वक्त कुछ पुलिस वालों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और मुझसे मेरी पहचान पूछने लगे. 

नूर आलम ने पुलिस वालों को अपना आधार कार्ड दिखाया, इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखा. इसके बाद नूर आलम को सेक्टर 10 के होल्डिंग सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहले से ही लगभग 150 लोग मौजूद थे. 

नूर आलम ने बताया कि उनका घर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में है. वहां की चंचल थाने की पुलिस नूर आलम के गांव जाकर उनके घर की पहचान की, उसके बाद नूर आलम को रिहा कर दिया गया. नूर आलम इस कार्रवाई से बहुत आहत हुए और वह गुरुग्राम को छोड़ अपने पैतृक गांव लौट गए हैं. बता दें कि नूर आलम गुरुग्राम में एक कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहे थे. इसी काम से उनका घर परिवार चल रहा था.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsToday NewsIllegal Bangladeshi citizens

