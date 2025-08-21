दस्तावेज होने के बावजूद बंगाली मुसलमानों को पुलिस कर रही गिरफ्तार, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

Bengali Muslim: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने बहुत ही खामोशी के साथ एक आदेश जारी किया, जिसके तहत देश भर में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी. इस आदेश के बाद खास तौर पर भाजपा शासित राज्यों में प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया. अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के बहाने बांग्ला-भाषी बोलने वाले लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, इन लोगों में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग हैं

दिल्ली एनसीआर और गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेशी होने के शक पर उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, जिनके पास भारतीय नागरिक होने के पुख्ता सबूत हैं. इस अभियान में सबसे ज्यादा बंगाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है.

दरअसल, गुरुग्राम के सेक्टर 34 में रहने वाले नूर आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह यहां काम करते हैं, एक रात करीब साढ़े 10 बजे मैं ड्यूटी से अपने रूम पर लौटा और खाना खा रहा था, उसी वक्त कुछ पुलिस वालों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी और मुझसे मेरी पहचान पूछने लगे.

नूर आलम ने पुलिस वालों को अपना आधार कार्ड दिखाया, इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखा. इसके बाद नूर आलम को सेक्टर 10 के होल्डिंग सेंटर में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां पहले से ही लगभग 150 लोग मौजूद थे.

नूर आलम ने बताया कि उनका घर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में है. वहां की चंचल थाने की पुलिस नूर आलम के गांव जाकर उनके घर की पहचान की, उसके बाद नूर आलम को रिहा कर दिया गया. नूर आलम इस कार्रवाई से बहुत आहत हुए और वह गुरुग्राम को छोड़ अपने पैतृक गांव लौट गए हैं. बता दें कि नूर आलम गुरुग्राम में एक कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहे थे. इसी काम से उनका घर परिवार चल रहा था.