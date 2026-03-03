Delhi: कब्रों में तोड़फोड़ और आग लगाता है सत्यम पंडित ; वायरल वीडियो पर बवाल!

Cemetery Vandalism News: उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद कब्रिस्तान से रमजान के महीने में होली पर हिंसा भड़का देने वाला वीडियो सामने आया है. कब्रिस्तान की कब्रो पर असामाजिक तत्वों में हथौड़े चलाएं, पेट्रोल डालकर कब्रो को आग के किया हवाले किया और इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया. तिमारपुर थाना पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

इस घटना के बाद लोगों ने कब्रिस्तान जाकर क्षतिग्रस्त कब्रो को ठीक किया. वहीं, उनके आसपास में कुछ कब्रो पर पड़ी चादरें हैं, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया. दरअसल यह पूरा मामला उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद कब्रिस्तान का है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में कुछ असामाजिक तत्व कब्रिस्तान के अंदर घुसकर कब्रो की बेअदबी कर रहे हैं. वे कब्रो पर हथौड़ा चला रहे है. इसके बाद भी आरोपियों का मन शांत नहीं हुआ तो, उन्होंने कब्रों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी.

बता दें कि एक सप्ताह पहले सत्यम पंडित नाम के एक हिंदूवादी ने वजीराबाद कब्रिस्तान से एक भड़काऊ वीडियो बनाकर वायरल कर आपसी भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई. जिस वीडियो का यह असर हुआ कि कुछ और असामाजिक तत्वों ने कब्रिस्तान में पहुंचकर कब्रों में तोड़फोड़ और कब्रो को आग के हवाले कर दिया. इसके बाद मामला गर्मा गया और तिमारपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. मुस्लिम पक्ष में इस घटना के बाद रोष में नजर आ रहे है.

कब्रिस्तान की केयरटेकर महफूज खान ने बताया कि कब्रिस्तान के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्रो को भारी नुकसान पहुंचाया और कब्र के अंदर दफन लाशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गयी है. उन्होंने बताया कि यह कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की अंडर आता है. इस कब्रिस्तान का मामला हाई कोर्ट की डबल बैच कोर्ट में चल रहा है. कोर्ट के आदेशों पर ही कब्रिस्तान की फेंसिंग भी की जा रही है. इसके बावजूद भी कुछ आसामाजिक तत्व हिंदू-मुस्लिम भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

एक सप्ताह पहले जब सत्यम पंडित नाम के शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल किया तो तुरंत वीडियो के आधार पर पुलिस ने क्यों कारवाई नहीं की यदि समय रहते कार्रवाई की गई. अगर कार्रवाई की जाती तो शायद संबंधित कब्रों के साथ असामाजिक तत्व द्वारा बर्बरता नहीं होती. मुस्लिम पक्ष की मांग है कि न्यायाधीश के आदेशों का उल्लंघन करने वाले शख्स के ऊपर तहत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.