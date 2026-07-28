/कश्मीर की बेटी बिलकीस आरा बनीं रहमदिली की मिसाल, 45 बार किया रक्तदान

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नॉर्थ कश्मीर की वादियों में रहने वाली बिलकीस आरा सिर्फ एक ASHA वर्कर नहीं हैं, बल्कि वह इंसानियत, रहमदिली और हिम्मत की ऐसी मिसाल हैं, जिनकी कहानी हर किसी के दिल को छू लेती है. एक छोटे से गांव की रहने वाली बिलकीस ने बिना किसी शोहरत या इनाम की चाहत के अब तक 45 बार खून डोनेट कर कई जरूरतमंद लोगों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार निभाया है.
एक मां, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और एक जिम्मेदार इंसान के तौर पर उन्होंने खामोशी से यह साबित किया है कि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई नेक काम नहीं होता. बिलकीस आरा का ब्लड डोनर बनने का सफर किसी आगाही मुहिम या किसी खास मुहिम से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि उनकी अपनी जिंदगी के एक मुश्किल वक्त ने उन्हें इस राह पर आगे बढ़ाया. साल 2012 में उनकी कजिन को बच्चे की पैदाइश के बाद गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालत बिगड़ने पर उन्हें श्रीनगर के एलडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.
बिलकीस उस मुश्किल वक्त को याद करते हुए बताती हैं कि डॉक्टरों ने उनके परिवार से तुरंत खून का इंतजाम करने के लिए कहा था. अस्पताल में इंतजार करते हुए उन्होंने देखा कि कई दूसरे मरीजों के परिवार भी खून की तलाश में परेशान थे. उस मंजर ने उनके दिल को गहराई से मुतास्सिर किया और उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि जब भी मौका मिलेगा, वह खून डोनेट करेंगी और उन लोगों की मदद करेंगी जो ऐसी मजबूरी से गुजरते हैं.
ASHA वर्कर बिलकीस ने अपने इस वादे को पूरा किया और उसी साल पहली बार रक्तदान किया. यह पहला कदम आगे चलकर उनके लिए जिंदगी भर की एक नेक कोशिश बन गया. इसके बाद उन्होंने लगातार जरूरतमंदों की मदद करना जारी रखा और आज तक 45 बार रक्तदान कर चुकी हैं.
हालांकि, समाज में ब्लड डोनेशन को लेकर कई गलतफहमियां आज भी मौजूद हैं, खासकर महिलाओं के बीच. बिलकीस आरा का कहना है कि कई लोग अब भी यह मानते हैं कि खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सोच सही नहीं है. वह बताती हैं कि डॉक्टरों के मुताबिक स्वस्थ व्यक्ति हर चार महीने में सुरक्षित तरीके से रक्तदान कर सकता है. उनका कहना है कि उन्होंने कई वर्षों से रक्तदान किया है और वह खुद को पहले से ज्यादा सेहतमंद और मजबूत महसूस करती हैं.
ASHA वर्कर के तौर पर काम करते हुए बिलकीस आरा को अक्सर ऐसी महिलाओं से मिलना पड़ता है, जिन्हें बच्चे की पैदाइश के दौरान खून की जरूरत होती है. वह बताती हैं कि कई बार हालात बेहद नाज़ुक हो जाते हैं और तुरंत रक्त की जरूरत पड़ती है. लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ मामलों में परिवार के लोग भी रक्तदान करने से पीछे हट जाते हैं.
बिलकीस कहती हैं कि कई लोग खुद खून देने के बजाय बाहर से इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इलाज में देरी हो जाती है और मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है. उनका मानना है कि समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है. रक्तदान को किसी पर एहसान नहीं, बल्कि एक इंसानी जिम्मेदारी और फर्ज के तौर पर देखा जाना चाहिए.
बिलकीस आरा की यह कोशिश बताती है कि इंसानियत की खिदमत के लिए बड़े पद या बड़ी दौलत की जरूरत नहीं होती. एक नेक दिल और दूसरों के दर्द को समझने वाला जज़्बा ही किसी इंसान को खास बना देता है. नॉर्थ कश्मीर की यह बहादुर महिला आज अपने काम से लोगों के लिए उम्मीद और रहमत की मिसाल बन चुकी हैं.