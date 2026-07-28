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कश्मीर की बेटी बिलकीस आरा बनीं रहमदिली की मिसाल, 45 बार किया रक्तदान

Bilqis Ara Blood Donation News: नॉर्थ कश्मीर की ASHA वर्कर बिलकीस आरा ने अब तक 45 बार रक्तदान कर कई जरूरतमंदों की जान बचाई है. साल 2012 में कजिन की बीमारी से मुतास्सिर होकर उन्होंने अतिया-ए-खून शुरू किया और आज ख्वातीन में फैली गलतफहमियां दूर करके इंसानियत और फर्ज का पैगाम दे रही हैं.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Jul 28, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:33 PM IST
कश्मीर की बेटी बिलकीस आरा बनीं रहमदिली की मिसाल, 45 बार किया रक्तदान
Image Credit: आशा वर्कर बिलकीस बानो बनीं इंसानियत की मिसाल

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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