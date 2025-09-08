इस्लामिक झंडे की बेअदबी पर मुसलमानों का फूटा गुस्सा, इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात

Delhi News: दिल्ली में इस्लामिक झंडे की बेअदबी को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने बताया है कि इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है और हालात काबू में हैं. दरअसल, दिल्ली के उत्तर-पश्चिम में स्थित उस्मानपुर में बीते रविवार को दो समुदायों के बीच तब तनाव फैल गया, जब दो हिंदू युवकों द्वारा इस्लामिक झंडा उतारने और अपमान की खबर सामने आई.

इस्लामिक झंडे की बेअदबी की खबर से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया. लेकिन इस तनाव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया. पुलिस ने बताया है कि उस्मानपुर में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है और हालात काबू में हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस्लामिक झंडे की बेअदबी करने वाले दोनों मुल्जिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वहीं, मुस्लिम समुदाय का कहना है कि दोनों मुल्जिम युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के उत्तर-पश्चिम में मौजूद उस्मानपुर में मुस्लिम समुदाय की घनी आबादी है. इस इलाके को धार्मिक रूप से संवेदनशील माना जाता है. हाल ही में बीते गणेश चतुर्थी और ईद-ए मिलादुन्नबी को देखते हुए पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी. क्योंकि दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक त्योहारों और यात्राओं को लेकर दो समुदायों के बीच कई बार हिंसक झड़प हो चुकी है.

गौरतलब है कि साल 2020 से दिल्ली दंगों की आग में उस्मानपुर भी जला था. उसी वक्त से इस इलाके को धार्मिक रूप से संवेदनशील माना जाता है. दंगों की वजह से उस्मानपुर में धार्मिक सौहार्द कमजूर हुई है. साल 2020 के दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, जिसमें 36 मुसलमान और 15 हिंदू थे. वहीं, 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.