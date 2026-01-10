Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3070233
Zee SalaamIndian Muslimनूंह में क्रिकेट की गेंद बनी झगड़े की जड़, दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, 66 पर FIR

नूंह में क्रिकेट की गेंद बनी झगड़े की जड़, दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, 66 पर FIR

Nuh Violence News: नूंह के महू चोपड़ा गांव में क्रिकेट खेलते समय मामूली बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखती यह मामला हिंसक हो गया और दो गुटों में झड़प हो गई. इसमें कई लोग घायल हो गए हैं. पुलिस ने दो केस दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 66 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:18 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Nuh News Today: हरियाणा के नूंह जिले में एक मामूली सी बात ने देखते ही देखते बड़े टकराव का रूप ले लिया. गांव में चल रहे एक क्रिकेट मैच के दौरान गेंद पास के खेत में गिर गई, और इसी घटना के बाद दो समूहों के बीच ऐसा विवाद भड़का कि मामला पत्थरबाजी और हिंसा तक पहुंच गया. इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए.

अधिकारियों ने शनिवार (10 जनवरी) को बताया कि यह घटना गुरुवार को नूंह जिले के महू चोपड़ा गांव में हुई. गांव के कुछ नौजवान आपस में क्रिकेट खेल रहे थे. खेल के दौरान गेंद पास के एक किसान के खेत में जा गिरी. इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई और बाद में दो गुट आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि बस अड्डे के पास दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए.

पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हो गए. हालांकि, अधिकारियों ने घायलों की सटीक संख्या नहीं बताई, लेकिन यह कहा गया है कि दोनों पक्षों के कई लोग चोटिल हुए हैं. घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, झड़प के संबंध में दर्ज मामलों में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुल 66 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग शिकायतें दी गई थीं. एक पक्ष ने 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जबकि दूसरे पक्ष ने फिरोजपुर झिरका के सदर थाने में 47 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया, "दोनों पक्षों से कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनकी पहचान साजिद, जनरल, नसीम, शाद, वसीम, अंसार, रशीद, तौफीक और खालिद के रूप में हुई है. ये सभी महू चोरा गांव के ही रहने वाले हैं. पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि झगड़ा किस तरह शुरू हुआ और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे."

पुलिस के मुताबिक, यह विवाद पूरी तरह से क्रिकेट मैच के दौरान शुरू हुआ था. गांव के निवासी आपस में खेल रहे थे, तभी गेंद एक किसान के खेत में चली गई. इसके बाद पहले खेत में गेंद जाने को लेकर बहस हुई. बहस धीरे-धीरे बढ़ती गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई. इसके बाद दोनों पक्षों के लोग बस अड्डे के पास इकट्ठा हो गए और वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और हालात को शांत कराया. इसके बाद दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि झगड़े में किन लोगों की क्या भूमिका रही और किसने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें: केरल पुलिस की गलती से बेगुनाह ताजुद्दीन पहुंचे जेल, अब हाईकोर्ट ने पलटा पूरा खेल

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Haryana newsnuh newsmuslim news

Trending news

Haryana news
नूंह: क्रिकेट की गेंद बनी झगड़े की जड़, दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, 66 पर FIR
UP News
विदेशी नागरिकता छिपाई, वेतन-पेंशन लिया; शमशुल हुदा केस में दो मदरसों पर गिरी गाज
Kerala News
केरल पुलिस की गलती से बेगुनाह ताजुद्दीन पहुंचे जेल, अब हाईकोर्ट ने पलटा पूरा खेल
UP News
हिंदू कॉलेज में फरहाद को जिंदा जलाने की कोशिश; आरुष-दीपक ने जलन में रचा खौफनाक खेल
Maharashtra news
'देश में हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी PM'; ओवैसी का विजन सुन बीजेपी आग बबूला!
UP News
दहेज नहीं मिला तो तीन शब्दों में शादी खत्म, शाहजहांपुर में शौहर का टूटा कहर
Delhi news
फैज-ए-इलाही मस्जिद के बाद अब बाउली मस्जिद के पास होगा एक्शन! दिल्ली HC का बड़ा आदेश
iran news
US की धमकी के बाद ईरान ने दिखाया दम, चीन-रूस के साथ समुद्र में किया शक्ति प्रदर्शन!
Masjid Faiz E Ilahi Case
MCD को कोर्ट में करेंगे बे-नकाब...फैज-ए-इलाही मस्जिद कमेटी खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा
Bhagalpur Riots Case
भागलपुर दंगों का खलनायक प्रताप मंडल को कोर्ट से मिली जमानत, पुलिस ने किया भारी बलंडर