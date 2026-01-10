नूंह में क्रिकेट की गेंद बनी झगड़े की जड़, दो पक्षों में जमकर चले लात घूंसे, 66 पर FIR

Nuh News Today: हरियाणा के नूंह जिले में एक मामूली सी बात ने देखते ही देखते बड़े टकराव का रूप ले लिया. गांव में चल रहे एक क्रिकेट मैच के दौरान गेंद पास के खेत में गिर गई, और इसी घटना के बाद दो समूहों के बीच ऐसा विवाद भड़का कि मामला पत्थरबाजी और हिंसा तक पहुंच गया. इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए.

अधिकारियों ने शनिवार (10 जनवरी) को बताया कि यह घटना गुरुवार को नूंह जिले के महू चोपड़ा गांव में हुई. गांव के कुछ नौजवान आपस में क्रिकेट खेल रहे थे. खेल के दौरान गेंद पास के एक किसान के खेत में जा गिरी. इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे बढ़ती गई और बाद में दो गुट आमने-सामने आ गए. विवाद इतना बढ़ गया कि बस अड्डे के पास दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए.

पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हो गए. हालांकि, अधिकारियों ने घायलों की सटीक संख्या नहीं बताई, लेकिन यह कहा गया है कि दोनों पक्षों के कई लोग चोटिल हुए हैं. घटना के बाद गांव और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग केस दर्ज किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, झड़प के संबंध में दर्ज मामलों में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कुल 66 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग शिकायतें दी गई थीं. एक पक्ष ने 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जबकि दूसरे पक्ष ने फिरोजपुर झिरका के सदर थाने में 47 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया, "दोनों पक्षों से कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनकी पहचान साजिद, जनरल, नसीम, शाद, वसीम, अंसार, रशीद, तौफीक और खालिद के रूप में हुई है. ये सभी महू चोरा गांव के ही रहने वाले हैं. पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि झगड़ा किस तरह शुरू हुआ और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे."

पुलिस के मुताबिक, यह विवाद पूरी तरह से क्रिकेट मैच के दौरान शुरू हुआ था. गांव के निवासी आपस में खेल रहे थे, तभी गेंद एक किसान के खेत में चली गई. इसके बाद पहले खेत में गेंद जाने को लेकर बहस हुई. बहस धीरे-धीरे बढ़ती गई और बात हाथापाई तक पहुंच गई. इसके बाद दोनों पक्षों के लोग बस अड्डे के पास इकट्ठा हो गए और वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की. पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया और हालात को शांत कराया. इसके बाद दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गईं. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि झगड़े में किन लोगों की क्या भूमिका रही और किसने हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाई.

