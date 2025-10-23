Advertisement
Zee Salaam

Nuh में तबलीगी जमात का बड़ा जलसा, 12 एकड़ में लगा पंडाल, मौलाना साद भी होंगे शामिल

Nuh News: हरियाणा के नूह में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है. इसके लिए 12 एकड़ की जमीन पर पंडाल लगाया गया है और इसके साथ ही प्रोग्राम में मौलाना साद शामिल होने वाले हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 23, 2025, 10:59 AM IST

Nuh News: हरियाणा के जिले नूंह की पुनहाना विधानसभा के गांव तिरवाड़ा में तीन रोज़ा तब्लीगी जलसा जुमा से शुरू होने जा रहा है. यह तारीखी जलसा 27 अक्टूबर को इख्तेतात पज़ीर होगा. इस तक़रीब में मौलाना हजरत साद साहब अहम महमान के तौर पर शामिल होंगे. बताया जा रहा है कि इस तीन रोज़ा मज़हबी तकरीब में लाखों लोगों की भीड़ जुटने की इमकान हैं, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है

नूंह में होने जा रहा है जलसा

इस जलसे के लिए 10 से 12 एकड़ की जमीन पर टैंट लगाए गए हैं. प्रोग्राम की जगह पर टॉइलेट, पार्किंग, वजूखाना, मेडिकल कैंप समेत सभी जरूरी सर्विस मुहैया कराई जा रही हैं.1000 से ज्यादा तब्लीगी जमात के वालंटियर जलसे का इंतेजाम को संभालने में जुटे हैं. वहीं, इंतेजामिया और पुलिस की तरफ से भी प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं.

मकामी लोगों का कहना है कि भले ही मुल्क में कुछ जगहों पर हिंदू-मुस्लिम के बीच इख्तेलाफ पैदा करने की कोशिशें की जा रही हों, लेकिन पुनहाना की सरज़मीं पर दोनों कम्यूनिटी मिलकर इस इस्लामी जलसे को कामयाब बनाने में जुटे हैं. यह इलाका हमेशा से अमनपसंद और भाईचारे की मिसाल रहा है.

तब्लीगी जमात की यहीं से शुरुआत

गौरतलब है कि तब्लीगी जमात की शुरुआत वर्ष 1926 में हरियाणा की इसी धरती से हुई थी. लगभग 100 साल बाद एक बार फिर यहां इतना बड़ा जलसा आयोजित किया जा रहा है, जिसे ऐतिहासिक माना जा रहा है.

इस दिन होगी जबरदस्त भीड़

आयोजकों के मुताबिक , जलसे के आखिरी दिन 27 अक्टूबर को सबसे ज्यादा भीड़ होगी, क्योंकि उस दिन मुल्क की अमन, शांति और तरक्की के लिए खास दुआ कराई जाएगी. इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग शामिल होने की उम्मीद की जा रही है. स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यह जलसा सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और इंसानियत का भी प्रतीक है,

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

nuhnuh newsmuslim news

