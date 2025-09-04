Nuh News: मदरसा प्रिंसिपल पर हमला करने वालों को कोर्ट से झटका, बताया नफरती

Nuh News: हरियाणा के नूह में कुछ नफरती लोगों ने मदरसे पर इसलिए हमला कर दिया, क्योंकि उसका मेन गेट बंद था. अब इस मामले में कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है. अदालत ने साफ तौर पर उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है.
Nuh News: हरियाणा के नूंह की एक ज़िला अदालत ने एक मदरसे के प्रिंसिपल पर हमला करने और उसका अपहरण करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. यह हमला हिंदूवादी समूह के मेंबर्स के जरिए किया गया था, जिन्हें कोर्ट ने ज़मानत देने से इनकार कर दिया है.
यह फ़ैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने वालों के लिए एक साफ और कड़ा संदेश है. आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज करते हुए हज ने कहा कि अदालत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है. जब इस तरह के मामले को उसके सामने लाया जाता है तो वह खामोश नहीं रह सकती है. इस मामले में ज़मानत देने का कोई औचित्य नहीं है.
बता दें, ये मामला एक हफ्ते पहले पेश आया था. उस वक्त एक मदरसे के प्रिंसिपल महबूब पर लाठी-डंडों से लैस लोगों ने हमला कर दिया था. महबूब की शिकायत के मुताबिक, उन पर दो बार हमला किया गया. हमलावर पहले हमले के बाद लाठी-डंडों के साथ वापस लौटे और फिर उनका अपहरण कर लिया.
खबरों के अनुसार, यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि मदरसे का मेन गेट बंद था. हमलावरों को समझाने की कई कोशिशें की गईं कि क्लासेज के दौरान मेन गेट बंद रहता है, लेकिन हमलावरों ने महबूब पर हमला करना बंद नहीं किया. उनकी शिकायत के बाद, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बाद में ज़मानत याचिका दायर की.
महबूब के वकील ने कहा कि यह न्याय की एक छोटी सी जीत है. तल्हा ने कहा कि एफआईआर में साफ़ तौर पर लिखा है कि हमलावरों ने हथियारों और वाहनों का इस्तेमाल किया. इस बीच, स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अदालत के फैसले पर खुशी जताई और उसकी सराहना की, महबूब और उनके परिवार ने भी इसी तरह की भावनाएं व्यक्त कीं और कहा कि इस तरह की पहली घटनाओं से उन्हें न्याय व्यवस्था के प्रति और अधिक आशा और विश्वास मिलता है.